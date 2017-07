Gounghin : il heurte violemment un enfant et prend la poudre d’escampette  

La scène se déroule au quartier Gounghin de Ouagadougou, à hauteur de la pharmacie Sacré Cœur. Un automobiliste heurte violemment un enfant de 3 ans. Il fait semblant de garer son véhicule et en profite pour prendre la poudre d’escampette, abandonnant la victime à son sort. C’était le 17 juillet dernier. Selon nos sources, l’infortuné a été conduit dans un centre de santé avant d’être transféré à l’hôpital pédiatrique Charles de Gaule où il a finalement rendu l’âme. Quant au conducteur indélicat, il court encore. Mais certains témoins de l’accident disent l’avoir identifié comme étant un travailleur du monde de la justice. Vrai ou faux ? Difficile d’y répondre.

* 6e sommet du TAC : l’ARABCI pour la matérialisation des accords signés

Ceci est une déclaration de l’Association pour le renforcement de l’amitié entre le Burkina et la Côte d’Ivoire (ARABCI), sur la tenue du 6e sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC). Elle souhaite que soient matérialisés les accords qui seront signés à Ouagadougou. La déclaration porte la griffe du président de l’ARABCI, en la personne de Mamadou Ali Compaoré. Lisez !

Ouagadougou a abrité depuis le 17 juillet dernier les conciliabules de haut niveau rentrant dans le cadre de la tenue de la 6e session du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Cette session du TAC vient réaffirmer l’engagement des deux pays à raffermir davantage leurs liens d’amitié afin d’emprunter ensemble les défis du développement. Les défis énormes du développement que connaissent le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire exigent plus que jamais la mise en œuvre physique des différents projets élaborés par les experts au profit des deux pays. La réussite du TAC entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire matérialisera leur volonté commune de constituer les poumons des organisations sous-régionales et régionales que sont l’UEMOA et la CEDEAO. L’ARABCI, à travers cette sortie, tient à rendre hommage et à saluer à sa juste valeur, la vision des présidents Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo pour avoir initié le TAC entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. La gestion de l’Etat étant une continuité, il appartient désormais aux présidents Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Dramane Ouattara de tenir haut le flambeau du TAC, à travers la réalisation physique de projets d’intérêts communs. Il appartient tout aussi aux populations des deux pays de s’approprier plus que jamais ce traité, car de sa réussite dépendra le renforcement de nos liens de vivre-ensemble et du développement de nos pays.

Les 17 et 18 juillet derniers ont été marqués à Ouagadougou, par les actes les plus symboliques de la 6e session du TAC avec les participations des présidents Alassane Dramane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré et des gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. L’ARABCI tient, par cette déclaration, à lancer un appel solennel à l’endroit de la population de Ouagadougou pour qu’elle réserve un accueil chaleureux au Président Alassane Dramane Ouattara et toute la délégation qui l’accompagne. L’ARABCI formule le vœu cher que les accords qui déboucheront de cette 6e session du TAC puissent être matérialisés. Elle se donne la mission de veiller à la mise en œuvre concrète de ces accords à travers un plaidoyer permanent à l’endroit des autorités des deux pays.

Vive le Traité d’Amitié et de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

Ouagadougou, le 17 juillet 2017

* Prix Norbert Zongo du Journalisme d’Investigation, édition 2017 : la date limite de réception des candidatures est fixée au 30 août 2017

Le Prix Norbert Zongo du Journalisme d’Investigation, édition 2017, a été officiellement lancé et les prétendants ont jusqu’au 30 août 2017 pour déposer leurs œuvres qui ont été publiées ou diffusées entre le 3 mai 2015 et le 3 mai 2017. Les trois catégories concernées sont la Presse écrite, la Radio et la Télévision. Le Prix Norbert Zongo est un prix d’excellence destiné à récompenser les meilleurs œuvres d’investigation en journalisme. Il est ouvert à tous les journalistes professionnels de l’Afrique, régulièrement employés dans un organe de presse ou collaborant avec des organes de presse africains.

Le lauréat de chaque catégorie du Prix Norbert Zongo du Journalisme d’investigation recevra un diplôme, un trophée et une somme d’un montant d’un Million (1 000 000) de F CFA. Le jury décernera un prix d’excellence, le SEBGO D’OR (nom de plume de Norbert Zongo) à la meilleure œuvre parmi les trois primées. Le lauréat recevra une somme d’argent supplémentaire d’un montant de un million (1 000 000) de F CFA, un diplôme et un trophée symbolisant le « SEBGO D’OR».

* Commune de Ouagadougou : inauguration de la maternité rénovée de la Patte d’Oie, jeudi prochain

La Commune de Ouagadougou procèdera à l’inauguration de la maternité rénovée de la Patte d’Oie. La cérémonie, placée sous la présidence du ministre de la Santé et le parrainage de l’épouse du Premier ministre, aura lieu le Jeudi 20 Juillet 2017 à 09H00. En rappel, la maternité est située non loin du commissariat de Police de Bogodogo, derrière la Direction de la Police municipale.

* Transparence : le Burkina dans le top 10 africain des pays les moins corrompus

Selon le dernier rapport de Transparency International sur la perception de la corruption dans le monde, l’Afrique reste le continent le plus gangrené par la corruption ; la plupart des pays africains n’ayant pas réussi à dépasser ou stagnent à une moyenne inférieure à 50/100. Parmi les pays les moins corrompus en Afrique, le Burkina Faso se classe 10e. Son rang au niveau mondial étant 72e. Sur le continent africain, les bons élèves sont, entre autres, le Botswana, le Cap-Vert, le Rwanda, l’Ile-Maurice, la Namibie, Sao-Tomé-et-Principe, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Ghana et le Burkina Faso.