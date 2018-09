HERVE TAPSOBA, PORTE-PAROLE DES MILITAIRES RADIES : « Nous n’avons rien à voir avec les terroristes »

Face au silence entourant la décision de les reverser dans la Fonction publique, les militaires radiés ont animé une conférence de presse hier, 27 septembre 2018, à Ouagadougou. Objectif, interpeller les autorités afin d’être situés sur leur sort.

Après moult actions et démarches auprès des autorités et institutions afin que l’on se penche sur leur sort, c’est finalement auprès du Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN) qu’ils ont reçu une oreille attentive. Eux, ce sont les militaires radiés de 2011. A les entendre, c’est cette institution qui s’est montrée sensible et a plaidé leur cause en proposant au gouvernement leur reversement dans les ministères. « Ce qui est ressorti des propositions, c’est que les militaires devaient être reversés dans les ministères autres que ceux de la Défense et de la Sécurité. Lors de la rencontre avec le HCRUN, nous avons dit que nous étions partants… Si le gouvernement juge que c’est dans la Fonction publique que nous pouvons servir la Nation, il n’y a pas de problème. Mais force est de constater que jusqu’à présent, aucune décision n’a été prise dans ce sens par nos autorités et cela nous inquiète et nous sommes dans le désarroi. D’où cette conférence de presse pour être situés sur notre sort », a affirmé Hervé Tapsoba, porte-parole des militaires radiés. Et Simon Bationo, un militaire radié, de préciser : « Quand le HCRUN nous a reçus, nous avons été scindés en trois groupes. Ils ont dit que compte tenu des jugements rendus, certains ne seront pas reversés dans la Fonction publique mais seront dédommagés pour mener d’autres activités. Ainsi, ceux qui seront reversés dans la Fonction publique et qui ne seront pas d’accord avec ce reversement, pourront, après la prise du décret, venir se signaler. Jusqu’à ce jour, rien ; le HCRUN même attend. C’est le gouvernement qui lui a demandé de faire le travail et il l’a fait et transmis ; un décret d’application devait venir tout entériner. Au niveau du HCRUN, ils ont dit qu’eux-mêmes attendent ce décret. On ne sait pas si c’est le gouvernement qui est de mauvaise foi ou si c’est le HCRUN qui ne nous dit pas la vérité. Nous n’en savons rien ». Face à la presse, les conférenciers ont tenu à apporter un démenti sur l’information selon laquelle certains d’entre eux refuseraient les propositions faites par le HCRUN. « Nous sommes tous partants pour la mise en œuvre des propositions de cette institution républicaine par nos autorités. Notre seul désir étant de servir notre patrie d’une manière ou d’une autre, en toute dignité », a indiqué Hervé Tapsoba.

« Je ne pense que vous verrez un seul radié aux côtés de quelqu’un pour le soutenir »

Par ailleurs, le porte-parole et ses camarades ont rejeté les accusations selon lesquelles certains d’entre eux auraient rejoint les rangs des terroristes. « Le gouvernement est au courant de notre bureau. A tout moment, on se retrouve, on tient des réunions, on se donne des conseils pour éviter des situations dangereuses », a clamé Rahim Ouédraogo, un militaire radié. Avez-vous la position de tous vos membres et qu’en est-il de la liste de la centaine de noms de présumés terroristes publiée par le ministère de la Sécurité ? A interrogé un journaliste. « Effectivement, le ministère de la Sécurité a publié une liste de plus de 100 noms de présumés terroristes parmi lesquels figurait le nom d’un militaire radié en 2011. Il est venu se rendre et a été entendu par la gendarmerie… Après vérification, il a été blanchi et est sorti de la MACO. C’est vous dire que nous ne sommes pas mêlés aux actes terroristes. Jusqu’à l’heure où nous vous parlons, les radiés n’ont rien à voir avec les terroristes. Quel que soit ce qu’on tentera de mettre sur notre dos, ça ne passera pas parce que nous n’allons pas céder à la violence et n’allons pas donner l’occasion à quelqu’un de nous provoquer pour qu’on commette des gaffes. Soyez rassurés, tous les radiés sont cleans », a affirmé M. Tapsoba.

Les militaires radiés prendront-ils part à la marche-meeting des forces vives de la Nation le 29 septembre ? A cette question, le porte-parole a répondu en ces termes : « En tant qu’anciens militaires, il y a quelque chose que l’armée nous a appris. Nous avons un comportement militaire inné en nous. Nous avons le visage d’anciens militaires mais gardons les comportements d’un militaire… Militaires, nous n’en avions pas le droit mais étant devenu des civils, nous ne pouvons pas dire à un radié de ne pas participer… Les radiés n’ont rien à voir avec la politique, que les politiciens nous épargnent de leur politique. Nous avons un objectif à atteindre qui est d’avoir un boulot et subvenir à nos besoins ainsi qu’à ceux de nos familles. Chacun est libre de faire ce qu’il veut, mais je ne pense pas que vous verrez un seul radié aux côtés de quelqu’un pour le soutenir. Nous-mêmes avons besoin de soutien ».

A noter que les militaires radiés avaient à leurs côtés, les policiers radiés.

Colette DRABO