IBRAHIM SANOU, SG DE LA JEUNESSE CDP DU HOUET : « Qu’il pleuve ou qu’il vente, le CDP reviendra au pouvoir »

La section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) du Houet a organisé une journée de renforcement des capacités des jeunes du parti en politique et en matière de citoyenneté à Bobo-Dioulasso, le 5 août 2017. Un travail de conscientisation et de mobilisation de la jeunesse considérée, selon le Secrétaire général provincial du CDP, Ibrahim Sanou, comme « fer de lance du parti ».

« Qu’il pleuve ou qu’il vente, le CDP reviendra au pouvoir ». C’est la conviction que Ibrahim Sanou a partagée avec ses camarades militants du CDP, sortis nombreux, à l’ouverture des travaux de l’atelier de renforcement des connaissances des jeunes du parti en matière de politique et de citoyenneté, à Bobo-Dioulasso, dans la matinée du 5 août 2017 au siège du parti. Le parti est un espace de combativité, de lutte pour conquérir le pouvoir d’Etat, foi du président provincial des jeunes du CDP, Lossani Sanou, qui a confié devant les militants du parti qu’« un jeune doit mériter sa place au sein du parti, parce qu’il est suivi (dans ses actes) par les leaders du parti ». « 2020 se prépare aujourd’hui », a-t-il lancé aux jeunes du CDP qu’il a appelés « à incarner les valeurs intellectuelles » pour « combattre dans l’adversité ». Le CDP est en pleine organisation, selon le parrain de la cérémonie d’ouverture des travaux de formation, Christophe Sanou, maire de l’arrondissement 5 de Bobo, et « un parti dynamique a besoin d’une jeunesse formée sur le plan idéologique et sur les valeurs citoyennes ». Les aînés ont demandé à ce que l’on prépare la jeunesse à assurer la relève, a-t-il confié à la presse. Et de préciser que c’est ce qui justifie la présente formation des jeunes. Christophe Sanou a par conséquent souhaité que « la formation soit répétitive, comme le recommande la pédagogie ». Il croit savoir que les élections de 2020 seront « très serrées ». Quant au président d’honneur du CDP section Houet, Salia Sanou qui est vice-président de la Commission ad hoc du parti, « les jeunes ne peuvent garantir leur avenir politique que s’ils restent unis, soudés derrière le leader choisi ». Il les a, de ce fait, invités à suivre les directives et les instructions du parti, avant de faire un clin d’œil à la gent féminine dont l’apport, à son avis, est aussi capital à la construction du parti.

Lonsani SANOGO