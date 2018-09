INSECURITE AU BURKINA : Le Premier ministre demande le soutien de la FAIB

Le Premier ministre (PM), Paul Kaba Tiéba, a rendu visite, le jeudi 13 septembre dernier, à la Fédération des Associations islamiques du Burkina (FAIB), à Ouagadougou. C’était non seulement une visite de courtoisie mais également une occasion pour le PM de présenter officiellement l’état de la situation nationale.

Présenter l’état de la situation socio-politique, sécuritaire et économique de la Nation, tel était l’objectif de la visite du Premier ministre, Paul Kaba Tiéba, à la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB).Lors de sa première visite au siège de cette Fédération, le Premier ministre Paul Kaba Tiéba s’est dit optimiste quant à la résolution des différents problèmes, notamment l’insécurité, le terrorisme, le chômage, …, qui minent la vie des populations. Tout en poursuivant sur le but de sa visite à cette structure religieuse, le Premier ministre a déclaré ceci : «Je suis reconnaissant à la Fédération de m’avoir reçu au sein de sa structure. C’est un grand honneur pour moi d’avoir eu le privilège de rencontrer ces éminentes personnalités du monde religieux avec qui nous avons eu des échanges fructueux sur la situation sécuritaire qui prévaut au pays. Les membres de la Fédération des associations islamiques ont prodigué, par la suite, de sages conseils au gouvernement, prié pour la paix et l’unité, pour que les fils du Burkina soient unis et se donnent la main pour faire face aux difficultés ». Répondant au Premier ministre, le secrétaire exécutif de la Fédération des associations islamiques, Cheik Sidi Mohammed Koné, a tout d’abord salué la présence du Premier ministre avant d’affirmer l’engagement de la fédération à soutenir les initiatives du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et d’ajouter ceci : «A chaque fois qu’il est question de paix, la fédération ne fait pas mystère de son engagement, et en tant que composante importante de ce pays, tout ce qui touche au pays nous touche directement». Il a terminé son intervention en indiquant que les épreuves vécues doivent nous permettre de nous remémorer ce que nos anciens ont traversé.

Ben Issa TRAORE