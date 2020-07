INVESTITURE DE ZEPHIRIN DIABRE A LA PRESIDENTIELLE

Le mouvement génération Zèph 2020 a tenu une conférence de presse dans la matinée du 23 juillet dernier, au siège de l’Union pour le progrès et le changement (UPC) à Ouagadougou. L’objectif de cette conférence de presse était de sonner la mobilisation du mouvement derrière son candidat, Zéphirin Diabré, pour une victoire éclatante au soir de l’élection présidentielle du 22 novembre prochain.

Le mouvement génération Zèph 2020 a décidé de soutenir le candidat Zéphirin Diabré à l’élection présidentielle du 22 novembre prochain. C’est l’essentiel du message apporté par le mouvement aux journalistes, à la conférence de presse organisée à cet effet dans la matinée du 23 juillet 2020 au siège du parti du lion, à Ouagadougou. En effet, selon Abdoul Goudousse Ouédraogo, coordonnateur du mouvement et principal animateur de la conférence de presse, la génération Zèph 2020 mène depuis quelque temps, des actions politiques de terrain, notamment la mobilisation pour l’enrôlement des électeurs, la sensibilisation des citoyens sur le concept du « vrai changement » avec Zéphirin Diabré. « Nous avons décidé de soutenir Zéphirin Diabré parce que nous considérons que c’est l’homme de la situation », a affirmé Abdoul Goudousse Ouédraogo. Pour la génération Zèph 2020, c’est Zéphirin Diabré qui est à même de relever le Burkina Faso crucifié et mis à genoux par le régime du MPP. Pour étayer la position du mouvement, son coordonnateur a insisté que leur candidat est crédible et sait manager les hommes de par les hautes fonctions qu’il a occupées au Burkina Faso et à l’international. « Zéphirin Diabré est le seul homme politique à avoir mobilisé des millions de Burkinabè partout au Burkina, lors de l’insurrection de 2014 », a fait savoir Abdoul Goudousse Ouédraogo, avant de promettre que cette fois-ci, l’insurrection se passera par les urnes et Zéphirin Diabré mobilisera davantage de Burkinabè au-delà des divergences et des différences pour former à nouveau une nation forte et unie. Toujours selon le coordonnateur de la génération Zèph 2020, la lutte contre le terrorisme demande des qualités telles que le leadership, la rigueur et le sens de l’organisation. Et selon lui, seul le candidat Zéphirin Diabré réunit toutes ces qualités.

Les Burkinabè doivent tester l’option Zèph

Quant à une certaine opinion qui pense qu’hormis les dirigeants actuels, personne d’autre ne peut diriger le Burkina, Abdoul Goudousse Ouédraogo a rétorqué qu’ils ont tout faux. Il a estimé que les dirigeants actuels ne contrôlent rien au Burkina. Ces derniers, a-t-il dit, regardent les choses se passer à la télé comme tout le monde et passent le temps à condamner avec la dernière énergie. Pour le coordonnateur de la génération Zèph 2020, le recours du peuple actuellement, c’est Zéphirin Diabré. Et de déclarer que l’homme a montré à suffisance sa fidélité sans faille au peuple burkinabè et à ses idéaux. C’est pourquoi, soutient-il, le 22 novembre prochain, les Burkinabè doivent tester l’option Zèph, une option de compétence, de réconciliation, de paix, de leadership et de prospérité. Pour rassurer Zéphirin Diabré du soutien indéfectible du mouvement, un flambeau lui a été décerné. Ce flambeau matérialise le soutien de la génération Zèph 2020 à sa candidature. Avant de prendre congé des journalistes, la génération Zèph 2020 a donné rendez-vous à toute la population au congrès d’investiture de leur champion, Zéphirin Diabré, le samedi 25 juillet à partir de 9h au palais des Sports de Ouaga 2000. En rappel, la génération Zèph 2020 est un mouvement de jeunes et de femmes. Il regroupe 7 partis politiques et 90 associations avec pour ambition de soutenir la candidature de Zéphirin Diabré pour une victoire éclatante à l’élection présidentielle de novembre 2020.

Kiswendsida Fidèle KONSIAMBO