JOURNEE MONDIALE DE L’AFRIQUE 2020:UBA Burkina sera au cœur de l’événement via le canal digital.

Comme à l’accoutumé, chaque 25 mai est célébrée la Journée Mondiale de l’Afrique. La banque UBA Burkina sera au cœur de l’événement via le canal digital.

Cette année, à l’instar des années précédentes, UBA Burkina ainsi que toutes les autres filiales du groupe UBA, seront au cœur de l’événement. Ils ne sauront déroger à la règle. Toutefois, du fait de la pandémie de la COVID19 qui sévit à travers le monde, UBA, la banque panafricaine résolument tournée vers le digital, qui avait déjà tenu l’édition de mars de son rassemblement sportif trimestriel dénommé « Jogging to bond » en ligne, envisage de célébrer cette journée mondiale consacrée à notre continent via le canal digital.

L’avènement de cette pandémie qui est venue changer radicalement les habitudes quotidiennes, n’a pas vraiment affecté le fonctionnement de cette banque avant-gardiste.

En effet, UBA évoluait déjà dans la prévention parce que ses solutions digitales simples et efficaces, répondaient déjà à la question de distanciation sociale qui fait partie des gestes barrières pour stopper la propagation de cette pandémie.

Dans le contexte actuel et pour marquer le coup lors de cette célébration de 2020, la banque propose à l’attention de ses clients, de ses employés et des Africains dans leur ensemble, une grande conférence sur les politiques intérieures, le développement régional et l’agenda international dont le thème sera : « Les Objectifs mondiaux pour le Développement Durable et le développement africain à la croisée des chemins ».

Deux panels de haut niveau seront organisés autour de ce thème dont le premier sera animé entre autres par le Dr Nalishebo Meebelo (Coordinateur principal au Secrétariat de la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, Commission de l’Union africaine), Roland Kwemain, Président, Go Ahead Africa Ltd), Tolu Ogunlesi , Conseiller spécial du Président nigérian sur les nouveaux médias et les médias numériques, Sobel Aziz Ngom, Fondateur et directeur exécutif Social Change Factory.

Le second panel qui, lui débutera, à 15h15 et aura pour modérateur Tony Elumelu, PCA du groupe UBA et pour panélistes M. Amir Ben Yahmed, Président et fondateur de l’Africa CEO Forum, le Professeur Benedict Oramah, PCA de la Banque Africaine de l’import-export AFREXIMBANK) et Son Excellence George Weah, Président de la République du Liberia.

L’événement sera diffusé en direct sur les flux YouTube et Facebook de la Banque et le public est invité à prendre part à la discussion en s’inscrivant sur https://bit.ly/ UBAConversations

Afin de rendre cet évènement encore plus mémorable, les employés de la banque ont été invités à participer à un concours interne à l’échelle du Groupe, au cours duquel seront récompensés ceux qui auront fait une photo d’eux vêtus de leurs plus beaux vêtements traditionnels assortis d’un masque facial contre le Covid et qui obtiendront le plus de commentaires positifs du public ; avec à la clef un prix de 1 000 $ pour la 1ere position.

A propos de United Bank For Africa.

United Bank for Africa est l’une des principales banques africaines avec des opérations dans 20 pays africains et une présence dans les centres financiers mondiaux : New York, Londres et Paris. La vision du Groupe UBA est celle d’être l’institution incontestée de services financiers en Afrique, un modèle pour les entreprises africaines en créant une valeur supérieure pour toutes ses parties prenantes, en respectant les normes professionnelles et éthiques les plus élevées et en construisant une institution pérenne.