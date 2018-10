JULIE PAYETTE DEVANT LA REPRESENTATION NATIONALE : « Nous sommes à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme »

La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a choisi le Burkina Faso pour sa première visite en Afrique. Elle était, hier 24 octobre 2018, à l’Assemblée nationale où elle a livré un discours devant la représentation nationale. Elle a réaffirmé la volonté de son pays de soutenir le pays des Hommes intègres dans plusieurs domaines. Il s’agit, entre autres, du développement économique et social, de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre le terrorisme.

Le Burkina Faso peut compter sur le Canada dans la lutte contre l’insécurité, notamment le terrorisme. C’est la Gouverneure générale du Canada, Julie Payette, qui l’a annoncé hier 24 octobre 2018 devant la représentation nationale. Pour elle, la collaboration entre son pays et celui des Hommes intègres est devenue une nécessité pour les deux pays. C’est pourquoi, a-t-elle expliqué, il est essentiel de travailler main dans la main, pour assurer l’utilisation et le développement durable de notre planète terre. Ce fut l’occasion de livrer aux parlementaires, la substance des échanges qu’elle a eus avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, un peu plus tôt. Au cours de ces échanges, elle dit avoir abordé le développement économique et social, la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’éducation pour tous, le renforcement des valeurs démocratiques, l’importance de la place et de la santé des femmes. Nous avons aussi discuté du rôle crucial que jouent la science, le savoir, la technologie, l’innovation dans le processus de développement de votre pays et surtout la question de la sécurité. « Et bien entendu, nous avons évoqué la question de la sécurité qui vous touche particulièrement. D’ailleurs, ce matin, nous sommes allés déposer une gerbe de fleurs à l’endroit des victimes des attentats de 2016. Je tiens à exprimer à mon nom personnel et au nom de tous les Canadiens, notre profonde solidarité envers le peuple burkinabè. Au canada, nous avons perdu des ressortissants lors des attenants de 2016 et de 2017. Vous pouvez être sûrs que nous sommes à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme », a-t-elle dit. Ce fut l’occasion, pour elle aussi, de se féliciter pour les liens solides établis entre son pays et le Burkina Faso depuis 1962. En plus des relations diplomatiques, le Burkina et le Canada collaborent dans d’autres domaines. D’ailleurs, a-t-elle confié, le Canda est le premier pays investisseur privé au Burkina. Mais avant l’adresse à la représentation nationale de Julie Payette, le président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sankandé, a félicité et salué le choix du Burkina pour ce premier déplacement au Burkina. Ce fut l’occasion, pour lui, d’exprimer quelques doléances. Il s’agit, entres autres, du soutien dans le domaine de l’emploi des jeunes et des femmes et la délivrance des visas canadiens au Burkina. «Malgré l’existence d’une ambassade du Canada à Ouagadougou, les dossiers des demandeurs burkinabè sont envoyés au Sénégal pour obtenir un visa d’entrée dans votre territoire. Comprenez donc que je ne puisse m’empêcher de saisir cette excellentissime occasion pour faire un plaidoyer en faveur de la délivrance, à Ouagadougou, du précieux sésame canadien ». Signalons que Julie Payette est la 29e Gouverneure générale du Canada et la 6e femme à occuper ce poste. Elle a plusieurs cordes à son arc. En sa qualité d’astronaute, elle a déjà effectué deux missions dans l’espace. Elle a déjà été l’astronaute en chef de l’Agence spatiale du Canada et directrice du Centre des sciences de Montréal. Elle est également ingénieure, communicatrice scientifique et parle six langues.