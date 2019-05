LA CITE SANS VERTU :

Le Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) vient d’achever une grève de 96 heures et ce, sans service minimum. C’est peu dire que les dégâts ont été énormes. Car, des morts, on en a enregistré un peu partout à travers le territoire national. Cette situation n’honore ni le gouvernement ni le syndicat qui auraient pu trouver une solution pour que soient sauvées ces vies. Espérons que les uns et les autres mettront de l’eau dans leur vin pour que plus jamais pareille situation ne se reproduise dans notre pays.

Cicéron

A lundi prochain !