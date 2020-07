LA CITE SANS VERTU

Une fillette de trois ans a trouvé la mort suite à un viol. On se croirait dans un conte où l’impossible côtoie le plus souvent le possible. Et pourtant, c’est une triste réalité. Le drame s’est produit dans la Boucle du Mouhoun. C’est à n’y rien comprendre. Car, à moins d’être un malade mental, on ne voit pas ce qu’un enfant de cet âge peut présenter comme charme au point de réveiller la libido d’un homme. Franchement, l’on a envie de dire que la morale a foutu le camp dans notre pays. En tout cas, il ne reste qu’à espérer que les auteurs de ce viol soient identifiés et châtiés à la hauteur de leur crime afin que cela serve de leçon à d’autres apprentis-sorciers.

Ciceron

A lundi prochain