LA CITE SANS VERTU

L’information est de la Police nationale. Il se développe depuis peu, une forme d’arnaques via les différents canaux de transfert d’argent. En effet, des individus mal intentionnés se présentant comme des travailleurs des différents réseaux de téléphonie mobile, ont développé une astuce pour extorquer de l’argent aux honnêtes citoyens. Comment procèdent-ils ? Pour gagner votre confiance, ils vous appellent, vous donnent votre identité complète et vous annoncent que vous êtes heureux gagnant d’un jeu. N’y cédez pas et tenez informés les services de police ou de gendarmerie qui pourront mettre un point d’honneur à mettre le grappin sur ces malfrats.

Cicéron

A lundi prochain !