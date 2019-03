LA NOUVELLE DU VENDREDI. : L’amitié dite simple entre un homme et une femme

D’une personne à une autre, l’amitié dite simple entre un homme et une femme a toujours été un sujet de controverse. De l’avis général, amitié entre deux personnes est un sentiment noble, mais lorsqu’elle concerne deux personnes de sexe opposé et surtout d’un certain âge, cela peut avoir plusieurs interprétations. Pourtant dans nos sociétés, ce genre de relation existait et existe au détriment du qu’en-dira-t-on. Même si cette amitié demande des barrières exceptionnelles pour éviter les pièges de la tentation.

Certains croient en cette amitié et jugent que l’opposition de genre est un atout pour une meilleure compréhension et de solides confidences.

Ceux qui pensent que le meilleur moyen de protéger ses légumes, c’est de tenir le bouc loin de son jardin, ne croient pas un seul instant à cette singulière amitié.

Hier, je sortais d’une rencontre et j’avais gardé mon téléphone en mode silence lorsque je découvris plusieurs appels en absence de ma jeune nièce Nani.

Vite, je l’appelai et je tombai sur sa voix des mauvais jours.

- Tonton, il faut que je te voie ! j’ai à te parler.

J’avais d’autres courses mais je décidai d’aller chez Nani. Fraîchement mariée à un jeune médecin, ma jeune nièce, secrétaire d’une grande agence de la place, se la coule douce dans un beau quartier de Ouagadougou.

Je trouvai Nani ce samedi soir avec un visage neutre et pas rayonnant. Je savais que Sam son époux est en formation de spécialisation dans une faculté à l’étranger et je pensai que l’humeur de Nani est liée à cette absence.

- Ce n’est pas l’éloignement temporaire avec Sam qui m’inquiète. Me confia ma jeune nièce avant de poursuivre : Il y a autre chose. Monsieur est ami depuis le lycée avec Rokia, une camarade de classe. J’ai accepté cette relation par amour pour Sam et cette jeune amie a toujours eu un comportement exceptionnel envers notre couple. Je ne peux rien dire de mauvais à son sujet. Elle est institutrice, jeune divorcée et mère d’une fillette de 3 ans. Cette année, Nani traverse une période difficile et sans être sa confidente ou grande amie, j’ai vu Sam de temps en temps apporter du réconfort à son amie. Hier nuit au téléphone, monsieur a sollicité mon indulgence et ma compréhension d’accueillir son amie et son enfant pendant quelques jours. Le temps qu’elle trouve une maison pour déménager. Je ne sais vraiment pas quoi dire à Sam. Car pour certains membres de ma famille, tout n’est pas clair dans cette relation. Je ne sais plus où j’en suis…

********

Pendant une heure, je tentai de réconforter Nani. Je promis que nous trouverons une bonne solution. Mais je savais que le sujet était très délicat à aborder, surtout avec Sam.

Le soir, j’en parlai à mes amis Achille et Issa pour avoir leur opinion sur le sujet.

-Je n’ai jamais cru en cette amitié dite simple entre une jolie demoiselle et un jeune homme. Je n’ai jamais pu tenir ce genre de relation, je me sens incapable de le faire. Je ne n’accepterai jamais que ma femme entretienne ce genre de lien. Alors, je ne lui imposerai pas ce genre de relation. C’est à défaut de la cuisse de poulet qu’on se contente de ses pattes. L’amitié dite simple entre un jeune homme et une jeune femme est souvent une histoire d’amour étouffée dans l’œuf. Une fumée capable de ressusciter en feu à tout moment si on n’y prend garde. Jamais je ne conseillerai à Nani d’accueillir cette soi-disant amie simple de son mari sous son toit. Qu’elle trouve sa solution ailleurs.

- Intraitable, ainsi soutenait mon cher ami Achille.

Issa donna son opinion :

- C’est vrai que c’est une relation très difficile à gérer, mais je crois que c’est possible. Vous savez, il y a souvent des liens solides, très solides entre un jeune homme et une jeune fille au-delà de l’attirance physique. Une sorte de fraternité dépassant le genre, la croyance et le sentiment d’amour classique. Difficile pour certains de comprendre et d’accepter cela. Je crois que Sam aime sa femme et qu’il a une confiance absolue en elle. Voilà pourquoi Rokia sollicite son aide. Aider son amie fera grandement plaisir à Sam.

- Amitié simple entre un homme et une femme… je n’ai jamais cru à cette fable. Enfonça Achille.

- Ne pas être capable de faire une chose ne doit être une théorie pour croire à son inexistence. Ce que tu ne peux pas faire, quelqu’un d’autre le peut…

- Entre le pour et le contre de mes amis, je ne savais plus comment conseiller ma jeune nièce dans l’impasse. Pendant ce temps, Sam à l’étranger attend la réponse de sa jeune épouse.

Ousseni Nikiema, lescontesdedunia@yahoo.fr

70-13-25-96