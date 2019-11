LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Ceci est un message du député Tahirou Barry relatif à la situation sécuritaire au Burkina. Entre autres solutions, le député Tahirou Barry demande le retrait des troupes étrangères du territoire national. Lisez !

« La situation sécuritaire au Burkina Faso, avec son lot d'attaques terroristes meurtrières et près de cinq cent mille (500 000) déplacés, est fort préoccupante.

Cette triste situation menace gravement la stabilité nationale, la cohésion sociale et pourrait handicaper à court terme tout effort de construction nationale. Il est donc impérieux et urgent que toutes les filles et tous les fils de la Nation se rassemblent dans un sursaut collectif salvateur et un esprit élevé de sacrifice pour sauver notre navire en danger.

A cet effet, je suggère :

- l'institution d'un effort de guerre à travers un impôt exceptionnel de guerre assis sur les revenus jusqu'à la fin de la crise sécuritaire en vue de renforcer le plan d'urgence de soutien des Forces de défense et de sécurité en matière d'équipements, de renseignements, d'effectifs et de formation;

- la réduction substantielle des fonds de souveraineté pour les affecter aux mesures de remotivation des Forces de défense et de sécurité;

- la responsabilisation à la tête des structures de défense et de sécurité, s'il y a lieu, de véritables chefs de guerre compétents, proches et à l'écoute des troupes;

- le retrait des troupes étrangères du territoire national suivi d'une véritable prise en main, à tous les niveaux, du secteur de la défense et de la sécurité par notre Nation.

- le devoir patriotique nous appelle et rester sourds ne serait qu'une forme de non-assistance à la mère patrie en danger.

Que Dieu protège et bénisse le Faso!

Tahirou BARRY

Député à l'Assemblée nationale »