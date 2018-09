LUTTE CONTRE L’INSECURITE AU BURKINA : L’Opposition décrète une journée de collecte de fonds aujourd’hui

Le Comité d’organisation de la marche-meeting du 29 septembre 2018 initiée par le Chef de file de l’Opposition politique burkinabè (CFOP), était face à la presse, le 27 septembre, pour faire le point des préparatifs de ladite marche. Au menu des échanges, les consignes de sécurité, l’itinéraire, les dispositions sécuritaires. En attendant le 29 septembre, une journée de collecte de fonds, le 28 septembre, a été décrétée par les partis politiques membres de l’Opposition.

Les partis membres de l’Opposition politique burkinabè continuent de mettre les petits plats dans les grands pour faire de la marche-meeting du 29 septembre prochain, une réussite. Le comité d’organisation de cette marche-meeting a animé une conférence de presse hier, 27 septembre 2018, au siège du Chef de file de l’Opposition politique (CFOP) sis au quartier Zone du bois de Ouagadougou. Avant cette marche-meeting, l’Opposition prévoit des actions de soutien aux Forces de défense et de sécurité. Il s’agit d’une journée de collecte de fonds prévue le 28 septembre 2018. Cette collecte se fera par l’entremise des comptes Orange Money et Mobicash (voir encadré). Une initiative dont l’Opposition revendique la paternité. «Nous revendiquons fièrement l’idée de contribution. Nous voulons qu’on rende à César ce qui appartient à César. C’est l’Opposition qui a eu l’idée de collecte de fonds. (… ) Nous sommes très heureux que l’Assemblée nationale qui n’est pas une caisse de résonnance, qui réfléchit, ait reconnu la pertinence de contribuer. L’Opposition avait dit que nous sommes en guerre. Et comme nous sommes en guerre, il faut des cotisations exceptionnelles pour équiper les FDS », a indiqué Rabi Yaméogo, président du Comité d’organisation.

Plus de 50 OSC y prendront part

En plus de la cotisation imposée par l’Assemblée nationale, les 44 députés de l’Opposition cotiseront chacun 25 000 F CFA. Le rassemblement aura lieu à 7h 00 et le départ à 8h 00 à la Place de la Révolution, et l’itinéraire sera le suivant : les marcheurs partiront de la Place de la Révolution, suivront les avenues du Médiateur, Gamal Abdel Nasser, Monseigneur Thevenoud Joanny, de la Cathédrale et du Docteur Kwame N’Krumah pour rejoindre le rond-point des Nations unies avant de regagner la Place de la révolution en passant par la Maison du Peuple, la Chambre de commerce, le siège de la SONABEL. Au cours de la marche-meeting, il sera demandé aux bonnes volontés de faire des contributions financières en vue de soutenir les Forces de défense et de sécurité burkinabè. Des personnes sélectionnées habillées en gilets d’identification et tenant des coffres sécurisés, seront chargées de la collecte des fonds. Chaque contribution sera consignée dans un cahier, pour plus de transparence. En plus des partis politiques, ont confié les animateurs de la conférence de presse, des citoyens et des leaders d’opinion prennent part à la marche-meeting. Plus de 50 OSC regroupées au sein de l’Union d’action de la société civile (UNAS) et des dizaines d’autres OSC seront également de la partie. En rappel, cette marche-meeting vise à protester contre la gouvernance chaotique de notre pays, caractérisée, entre autres, par l’insécurité chronique, la corruption à outrance, la vie chère, le chômage des jeunes, la crise du logement et les atteintes aux libertés.

Issa SIGUIRE

Le compte mobile

Mobicash : 52 88 30 35

Orange Money : 74 60 92 94

Les mesures de sécurité à observer

Le Chef de file de l’Opposition politique invite l’ensemble des manifestants à respecter scrupuleusement les mesures sécuritaires non exhaustives ci-après :

Le rassemblement à la Place de la Révolution aura lieu à 8 h. La ponctualité est de rigueur, afin que la marche puisse démarrer à l’heure.

Tous les manifestants doivent se rendre au point initial de rassemblement, qui est la Place de la Révolution. Ils doivent éviter tout rassemblement ou manifestation parallèle, à quelque lieu que ce soit, avant, pendant et après la marche.

Les manifestants doivent prêter une attention particulière aux consignes qui seront données avant le début de la marche.

Il est fortement demandé à toutes les organisations non membres du CFOP, qui souhaitent participer à la marche, notamment les OSC et associations, de se signaler au Comité d’organisation au siège du CFOP, au plus tard le vendredi 28 septembre 2018.

Il est fortement demandé aux manifestants et aux structures qui veulent diffuser des messages à travers des banderoles, pancartes ou autres supports, de prendre attache avec le Comité d’organisation, pour la validation desdits messages. Les banderoles ou pancartes qui n’auraient pas été validées au préalable pourraient être retirées de la marche si leur contenu se révélait contraire à l’esprit de la manifestation.

La marche se déroulera en suivant un agencement et un ordre qui seront annoncés par le Comité d’organisation avant le début de la marche.

Nul n’est autorisé à commencer la marche avant le signal officiel qui sera donné par le Comité d’organisation. Il est impératif de se conformer strictement à l’itinéraire officiel retenu par le Comité d’organisation et de le parcourir uniquement dans le cadre du cortège officiel.

Tout manifestant qui ne se conformerait pas à l’itinéraire, à l’agencement et à l’ordre établis par le Comité d’organisation, ou qui ne respecterait pas les consignes de sécurité sera immédiatement expulsé du cortège. Il est strictement interdit d’être en possession de quelque arme ou projectile que ce soit : arme à feu, couteaux, flèches, lances, lance-pierres, cailloux, pointes, bois, etc.

Il est strictement interdit aux manifestants de provoquer les forces de l’ordre, de les agresser physiquement, de les injurier, de jeter vers eux des projectiles, ou de bousculer les barrières de sécurité.

Les manifestants peuvent fraterniser avec les forces de l’ordre, et leurs envoyer des signaux de soutien indéfectible. Il est demandé aux manifestants de ne pas répondre aux injures et autres provocations que des adversaires de la marche pourraient éventuellement proférer en direction du cortège.

Il est strictement interdit aux manifestants de se bagarrer ou de proférer des injures au sein du cortège.

Il est strictement interdit de détruire les feux rouges, de dégrader les bâtiments, de casser les boutiques des commerçants, ou de piller les étals des marchands. Toute personne qui se livrerait à des provocations, à des casses, ou qui tenterait de semer le désordre, sera maîtrisée par le service de sécurité à ses dépens. Une fois la manifestation terminée, les manifestants sont invités à regagner leurs domiciles dans le calme, à éviter strictement tout attroupement et à ne pas répondre aux éventuelles provocations.

Sources : Comité d’organisation