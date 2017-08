MISS BURKINA 2017 : La plus belle sera connue aujourd’hui

L’organisation du concours de beauté a repris du chemin après cinq ans de suspension, avec le Nouveau comité Miss Burkina (N-COMIB) et ce, à l’issue des phases éliminatoires dans 11 des 13 régions du Burkina, qui ont permis de retenir 22 concurrentes. La grande finale aura lieu aujourd’hui, vendredi 11 août 2017 à la salle des Banquets de Ouaga 2000, sous le coup de 19h. L’information a été portée aux Hommes de médias le mercredi 9 août dernier, au cours d’une conférence de presse animée par le président du N-COMIB, Alpha Ouédraogo.

De 200 candidates au départ, il ne reste plus que 21 filles qui rivaliseront de beauté et de talent pour la conquête de la couronne de reine de la beauté, ce vendredi 11 août 2017. Car, sur les 22 candidates retenues après les phases régionales, soit deux par région, une a abdiqué pour des raisons non expliquées. Pour cette grande finale, la sélection se fera en quatre phases. Les concurrentes devront convaincre le jury à travers leur démarche en tenue traditionnelle, en robe de soirée, en tenue olympique. La dernière sortie sera sanctionnée par un exercice oral qui permettra à chacune des candidates de se prononcer sur le thème de cette édition qui est : « Femme, environnement et développement ». C’est à l’issue de ces différentes étapes que le nom de la miss Burkina 2017 sera connu. Quant aux critères d’éligibilité, la miss doit avoir une beauté physique et intellectuelle, car elle aura non seulement à représenter la beauté burkinabè, mais aussi et surtout à véhiculer à l’échelle continentale et internationale des valeurs qui fondent l’admiration des autres vis-à-vis de notre peuple, selon les explications du président du N-COMIB, Alpha Ouédraogo. A l’en croire, cette nuit de la beauté sera ponctuée par des prestations d’artistes avec en guest-star Singuila, un défilé de mode et un cocktail dînatoire. Quant aux récompenses, la miss recevra en plus de la couronne, la somme de 5 millions de F CFA et d’autres gadgets. Ses dauphines seront également récompensées (voir encadré). De l’avis de M. Ouédraogo, les phases régionales se sont bien déroulées, car il y a eu une forte adhésion des populations et le soutien des autorités. La cérémonie qui se veut glamour et festive, est placée sous la présidence d’honneur de Moustapha Laabli Thiombiano, Président Directeur Général (PDG) du groupe Horizon Fm/TVZ, le parrainage de Chantal Diallo, épouse du président de l’Assemblée nationale, de Tahirou Barry, ministre de la Culture, des arts et du tourisme, et le co-parrainage de Nestor Bassière, ministre de l’Environnement, de l’économie verte et du changement climatique.

Kabè YALO