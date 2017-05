MOIS DE RAMADAN : Vivement un jeûne dans la paix !

Dans quelques heures seulement, débutera le jeûne musulman. C’est un mois sacré durant lequel les fidèles musulmans, pénitence oblige, devront, de l’aube au coucher du soleil, s’interdire, au bas mot, de boire, de manger ou encore d’avoir des relations sexuelles. En clair, il s’agit d’un mois béni que les fidèles musulmans, d’année en année, mettent à profit pour magnifier certaines valeurs comme le partage, la tolérance et l’amour du prochain. Contrairement donc à ce que s’efforcent de laisser croire certains individus, en l’occurrence les djihadistes qui aiment faire dans l’amalgame, l’islam est une religion de paix qui, à travers des siècles, a toujours prôné la cohésion sociale entre les peuples. Le discours de la haine que véhiculent les ingénieurs du mal est aux antipodes de la philosophie de l’islam. C’est pourquoi d’ailleurs, ici comme ailleurs, la communauté musulmane, au lendemain de chaque attaque terroriste, donne de la voix ; appelant les uns et les autres au discernement. Et comme l’a si bien dit le président américain, Donald Trump dont il faut au passage saluer l’évolution de la position sur l’islam, « le terrorisme n’est pas une guerre de religions, mais plutôt une guerre entre le bien et le mal ». Car, il faut le dire, aucune religion, en tout cas, surtout pas l’islam, n’autorise quelqu’un à ôter la vie à un être humain pour quelque motif que ce soit. Ceux qui pensent le contraire sont ceux-là qui ont travesti les Ecritures saintes pour faire dire au prophète ce qu’il n’a jamais dit ni voulu dire. Heureusement que ces déviants, pour ainsi dire, ne représentent qu’une infime minorité dont la philosophie ne repose sur aucun fondement théophilanthropique. Pêchant en eaux troubles, ils n’ont qu’un seul objectif : bouleverser le monde pour en instaurer un ordre nouveau où la violence sera la chose la mieux partagée.

Il y a lieu de craindre que le mois de ramadan ne connaisse une flambée d’attaques terroristes

A preuve, à quelques jours seulement du début du jeûne, des djihadistes, comme à leur habitude, s’en sont pris à des écoles, saccageant tout sur leur passage au Nord-Mali. Et ce n’est pas tout. Un jeune homme d’une vingtaine d’années, prétendant agir au nom de l’islam, s’est introduit, bombe aux flancs, dans une salle où étaient réunis des femmes et des enfants, faisant une vingtaine de morts et de nombreux blessés graves à Manchester en Grande Bretagne. Alors, quand on connaît l’aveuglement de ces âmes égarées qui s’ignorent mais croient dur comme fer qu’elles sont sur la bonne voie, il y a lieu de craindre que le mois de ramadan ne connaisse une flambée d’attaques terroristes, avec pour objectif de faire le plus de victimes innocentes à travers le monde. On touche du bois en espérant que le Tout-puissant attendrira le cœur de certains d’entre eux. Vivement un jeûne dans la paix ! Il ne faudra donc pas que pendant que les uns prient pour un monde de paix, d’autres passent leur temps à poser des bombes, comme on en a vu souvent de par le passé. En tout état de cause, au moment venu, Allah saura reconnaître les siens. Car, comme disait quelqu’un, « le plus grand malheur de l’homme, c’est de confondre la lumière avec les ténèbres et la vérité avec le mensonge ».

« Le Pays »