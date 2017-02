OUEUVRES SOCIALES : Abdoul Ouédraogo dit Abdoul Services honoré

La Radio Salankoloto basée à Ouagadougou a célébré le 20e anniversaire de sa naissance le vendredi 24 janvier dernier. Comme il est de coutume au sein de l’entreprise, à chaque anniversaire les responsables de ladite Radio associent à cet évènement la célébration soit d’une personnalité, d’un institut ou d’une structure ayant tout le long de l’année posé des actions d’éclat envers les populations les plus vulnérables. Charité, humanisme, générosité, solidarité …. Pour l’année 2016, le choix s’est porté sur la personne de Abdoul Ouédraogo dit Abdoul service, désigné l’homme de l’année 2016. Ce double évènement s’est déroulé en présence de Tahirou Barry, ministre de la Culture, des arts et du tourisme qui, pour la circonstance, était entouré du premier responsable de la Radio Salankoloto, Roger Nikiema, des fidèles auditeurs de la Radio ainsi que des parents, amis et connaissances de Abdoul Ouédraogo dit Abdoul Service .

La salle des fêtes de la mairie centrale de Ouagadougou a refusé du monde le vendredi 24 février dernier. La raison, la forte mobilisation de la population autour de la célébration d’un double évènement. L’anniversaire de la Radio Salankoloto qui soufflait ses vingt bougies d’existence, ce, pour dire à ses fidèles auditeurs qu’elle demeure très proche d’eux et continue le bail signé depuis lors avec eux, en tenant compte de leurs critiques, suggestions et autres. Ce fut aussi pour les responsables de ladite Radio de célébrer celui qu’ils ont eux-mêmes choisi comme l’homme de l’année 2016 . Abdoul Ouédraogo dit Abdoul services connu pour ses actes de générosité, de bonté, de solidarité, d’humanisme envers les personnes vulnérables fut désigné l’homme de l’année 2016 de la Radio. Le premier responsable de la Radio Salankoloto, Roger Nikiema, a, dans son intervention, expliqué les raisons qui ont milité en faveur du choix de Abdoul Ouédraogo dit Abdoul Service. Selon M. Nikiema, le récipiendaire du jour doit être un modèle pour la jeunesse actuelle en manque de repère, une jeunesse qui s’adonne à la facilité, qui n’ose pas entreprendre et qui veut tout et tout de suite.

Parlant de Abdoul Ouédraogo, M. Nikiema dira que c’est un jeune homme intègre qui a bâti sa notoriété et sa réussite sociale grâce à son travail, son courage à aller chaque fois de l’avant malgré l’adversité. Aujourd’hui Abdoul Ouédraogo dit Abdoul Service récolte le fruit de son travail. Une réussite sociale et financière qui lui permet de semer la joie dans les cœurs de nombreux compatriotes désespérés, démunis, désoeuvrés. Ses actions de solidarité envers les populations sont innombrables : forages de puits, dons de vivres, assistance aux malades, don de cimetière, de corbillard, assistance aux artistes, etc. Toutes ces actions d’éclats ont retenu l’attention des responsables de la Radio qui l’ont ainsi choisi l’homme de l’année 2016 de leur organe. Soulignons qu’un film documentaire de dix sept minutes projeté a retracé la vie et les actes de générosité de Abdoul Ouédraogo dit Abdoul service envers les populations. Des artistes telle Awa Nadia ont eu à bénéficier de ses largesses. Après l’accident de celle-ci, les frais d’hospitalisation ont été pris en charge par Abdoul Service. Le Larlé Naaba, un des fidèles compagnons du récipiendaire, grâce à son témoignage dans le film, a permis à ceux qui ont effectué le déplacement de connaître la vie du récipiendaire. Dez Altino, Awa Nadia, Floby et d’autres artistes-musiciens ont tous reconnu le générosité de M . Ouédraogo dit Abdoul Service. Dans son intervention Abdoul Ouédraogo dit Abdoul Service a d’abord rendu gloire à Dieu, puis, a ensuite témoigné sa reconnaissance au Mogho Naaba Baongo, un de ses fidèles compagnons et coéquipier de l’équipe de football du quartier Samandin. Grace aux conseils de toutes ces personnes, il a réussi à avancer dans la vie et tous les dons qu’il fait ça et là ne visent qu’un seul objectif, celui de rendre ses compatriotes heureux et contribuer aussi au développement de son pays, le Burkina Faso. M. Ouédraogo dit ne pas faire de la politique, car il ne vise aucun poste politique. En effet, ce qu’il recherche, c’est le bonheur de ses concitoyens. Il encourage de cet fait d’autres opérateurs économiques à lui emboîter le pas, afin d’aider les populations vulnérables à se sentir heureuses. La Radio a offert comme présent à Abdoul Ouédraogo dit Abdoul Service une canne sur laquelle il pourra toujours s’appuyer pour avancer sur le droit chemin, chemin qui certainement le conduira vers des personnes qui dans l’ombre souffrent, manquent de moyens et qui ont besoin d’assistance. Une colombe symbole de paix, de persévérance lui a été aussi remise. Les artistes Floby et Dez Altino ont dédié à l’occasion une chanson à Abdoul Service, une chanson qui évoque la générosité de celui-ci. La cérémonie a pris ainsi fin dans une ambiance bon enfant .

Ben Issa TRAORE