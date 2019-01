PAIEMENT DES IMPOTS : 737,39 milliards de F CFA recouvrés en 2018

La direction générale des Impôts a effectué, le 16 janvier 2019, sa 4e rentrée fiscale sous le thème : « Poursuite de la modernisation et de la digitalisation du paiement des impôts et taxes au Burkina Faso ». Ce fut l’occasion, pour le Directeur général des Impôts (DGI), de faire le bilan des activités de ladite direction au titre de l’année 2018 et d’annoncer les actions qui seront menées au cours de l’année 2019 afin de mieux collecter l’impôt au profit du budget de l’Etat.

Tous les contribuables pourront s’acquitter de leurs obligations fiscales en ligne en 2019 au Burkina Faso. L’information a été donnée par le DGI, Adama Badolo, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée le 16 janvier dernier à Ouagadougou. C’était dans le cadre de la 4e rentrée fiscale placée sous le thème : « Poursuite de la modernisation et de la digitalisation du paiement des impôts et taxes au Burkina Faso ». « Suite au succès du eSYNTAX auprès des contribuables adhérents, nous allons poursuivre nos travaux dans la digitalisation de nos services. (…) J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à partir de fin janvier 2019, nous allons procéder à la généralisation du eSYNTAX à tous les contribuables du Burkina Faso. Quel que soit votre centre des impôts ou votre localisation, vous pourrez adhérer à eSYNTAX et réaliser vos obligations fiscales en ligne», a-t-il confié. Au cours de cette rencontre avec les Hommes de médias, le DGI, Adama Badolo, a dressé le bilan des activités menées au cours de l’année écoulée. De ce bilan, l’on retient que l’administration fiscale s’était fixé comme objectifs de recouvrer 746 milliards de F CFA. Grâce à l’abnégation et au professionnalisme des agents, plus de 737,39 milliards de F CFA ont été recouvrés, soit un taux de 98,72 % contre un taux de recouvrement de 93,43% en 2017. En ce qui concerne les ressources des collectivités, 27,195 milliards de F CFA ont été collectés au profit du budget des collectivités sur une prévision de 28, 44 milliards F CFA. Ce qui a fait dire au DG Adama Badolo que la moisson était bonne. Pour atteindre cette performance, a-t-il indiqué, la DGI a mis les grands moyens. Il s’agit, entre autres, de la mise en service du portail de téléprocédures fiscales « eSYNTAX ». Cette plateforme numérique a permis aux contribuables des grandes et moyennes entreprises de déclarer et payer leurs impôts en ligne, c’est-à-dire sans effectuer des déplacements auprès des services déconcentrés des impôts. Toute chose qui a permis d’enregistrer 9 695 télédéclarations, 2 104 ordres de payement pour un montant de plus 76 milliards de F CFA. L’année 2018, selon le DG Adama Badolo, a aussi été marquée par la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de l’identifiant unique, la mise en place d’une stratégie d’apurement des restes à recouvrer. En termes de perspectives, beaucoup d’activités seront menées en 2019. En effet, la loi de finances pour l’exercice s’est fixé pour objectif de récolter 859 milliards de F CFA au profit du budget de l’Etat. Pour atteindre ces objectifs, la DGI a institué de nouvelles taxes. Il s’agit, entre autres, de la taxe sur les véhicules à moteur (4 roues à usage personnel), de la nouvelle taxe appliquée aux maquis et bars, du rehaussement des tarifs de la taxe sur les armes des particuliers et celle sur les boissons non alcoolisées et des produits cosmétiques. L’année 2019 sera également marquée par la mise en place du cadastre fiscal, la rédaction d’une doctrine fiscale et la mise en œuvre du plan de communication de la DGI.

Issa SIGUIRE