Un poids lourd a encore tué le lundi 20 mai dernier. Il s’agit d’un motocycliste qui a été mortellement fauché par un véhicule poids-lourd à la sortie de la ville, sur l’axe Ouaga-Zorgho. Cet énième accident mortel est intervenu au moment où le nombre de personnes tuées par les camions et autres poids- lourds croît dangereusement, ce qui met plus d’un citoyen burkinabè en colère. Et cela, du fait que certains accidents mortels pouvaient être évités, si les conducteurs des poids lourds respectaient la limitation de vitesse en agglomération et les heures de circulation qui leur sont édictées. Il est temps de sévir en mettant fin à ces accidents qui ne cessent d’endeuiller les familles. En tout cas, plus jamais ça !