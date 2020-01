PLUS JAMAIS ÇA

Trois cars de transport en commun ont bravé les consignes de sécurité en empruntant l’axe qui relie Toéni à Tougan. C’était le 4 janvier 2020. Conséquences : l’un d’entre eux a sauté sur un engin explosif, faisant une quinzaine de morts et de nombreux blessés. Voyez-vous ? Il ne sert à rien de jouer au matador et au matamore dans un contexte sécuritaire délétère. Plus jamais ça !