PLUS JAMAIS ÇA

Alors qu’ils étaient en plein office religieux, un pasteur et ses fidèles ont été massacrés par des hommes armés venus d’on ne sait où. La scène s’est déroulée à Pansi, dans la région du Sahel en proie à des violences terroristes depuis quelques années. Le bilan officiel fait froid dans le dos puisqu’il fait état de 24 personnes tuées et 18 autres blessées. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un lieu de culte fait l’objet d’une attaque dans notre pays. Les exemples sont si nombreux que l’on ne pourrait pas prendre le pari de vouloir les citer exhaustivement. Seulement, nous disons ceci : plus jamais ça