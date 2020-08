Enlevé le 7 août dernier par des hommes armés non identifiés, ainsi qu’on les appelle, l’imam de Djibo a été retrouvé mort quelques jours plus tard. Quand on sait que ce leader religieux très respecté, était un apôtre de la paix et de la cohésion sociale, on ne peut qu’avoir le cœur serré dès l’annonce de sa mort dans des circonstances aussi tragiques qu’inhumaines. Tout en espérant que ses bourcaux seront identifiés et châtiés à la hauteur de leur crime, nous disons ceci : plus jamais ça !