POT-POURRI :

Affaire d’écoutes téléphoniques : l’avocat de Djibrill Bassolé veut saisir la Cour de justice de la CEDEAO

Le procès du putsch manqué du 16 septembre 2015, a été, une fois de plus, renvoyé au 25 mai prochain. Selon des informations rapportées par la Lettre du continent (LCD), l’avocat de Djibrill Bassolé, un des inculpés, a entrepris de saisir la Cour de justice de la CEDEAO aux fins de se prononcer sur les « écoutes téléphoniques ». « Figure du collectif d’avocats chargé de défendre l’ancien ministre des Affaires étrangères, Djibrill Yipéné Bassolé, William Bourdon s’apprête à saisir les instances de la CEDEAO afin que celles-ci se prononcent sur l’authenticité ou non du prétendu enregistrement entre son client et le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro…L’avocat qui a rencontré son client le 24 avril à Ouagadougou, entend par ailleurs obtenir l’évacuation de ce dernier pour des raisons médicales, Bassolé souffrant toujours de problèmes cardiaques », écrit la LDC dans son édition datée du 9 mai 2018.

Sahel : le chauffeur de la Croix-Rouge a été retrouvé

Ceci est un communiqué signé du secrétaire général de la Croix Rouge burkinabè, Lazare Zoungrana : « La Croix-Rouge burkinabè est heureuse d'informer l'opinion que son chauffeur précédemment porté disparu depuis la matinée du 03 mai 2018 dans la province du Soum, a été retrouvé sain et sauf dans la soirée du mardi 08 mai 2018. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin qu'il rejoigne ses proches dans les meilleurs délais. La Croix-Rouge burkinabè voudrait, par la présente, remercier tous ses partenaires et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à cet heureux aboutissement. Elle réaffirme son attachement aux sept (07) principes fondamentaux du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui régissent ses interventions: Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité ».

Lutte contre l’insécurité au Burkina: le nombre de sociétés privées passe de 60 en 2011, à 300 en 2018

Selon la LDC, « l’insécurité qui règne » au Burkina Faso, alliée au boom minier, a dopé les entreprises du secteur de la sécurité. « D’à peine 60 en 2011, ces structures sont passées à 300 aujourd’hui. Une expansion alimentée par l’insécurité grandissante à Ouagadougou, cible récurrente de braquages et d’attaques terroristes, mais aussi liée à l’essor de l’économie minière », indique notre confrère qui précise que « ce secteur, encadré par une loi de mars 2017, est actuellement l’un des premiers pourvoyeurs d’emplois de l’économie burkinabè. La majorité des structures se limitent au gardiennage, au convoyage, à la surveillance des biens, des institutions ou à la protection des personnes ».

Infrastructures : Ebomaf adjudicataire d’un marché de 180 milliards de F CFA, pour réaliser un boulevard à Ouagadougou

« L’homme d’affaires, Mahamoudou Bonkoungou, patron du groupe EBOMAF, a été déclaré adjudicataire de la construction du futur boulevard périphérique de Ouagadougou. Ce projet est l’un des plus ambitieux en matière de travaux publics dans la capitale. Longue de 125km, cette route doit ceinturer la ville afin de la désengorger. Quatre ans seront nécessaires pour réaliser ce chantier dont l’investissement avoisine 180 milliards de F CFA. Des négociations devraient s’engager entre Ebomaf et les autorités burkinabè concernant le financement et les différents aspects techniques de ce partenariat public privé ». L’information est de la LDC du 9 mai 2018.

Bobo-Dioulasso : une usine de montage de tracteurs bientôt installée

Une usine de montage de tracteurs bientôt installée à Bobo-Dioulasso. Selon nos informations, le Burkina Faso est à pied œuvre pour faire aboutir ce projet. Du moins, c’est l’information donnée par la LDC : « Les autorités burkinabè sont entrées en négociation avec al-Hassane Siénou, patron du groupe Tropic Agro Chem, spécialisé dans l’importation d’intrants agricoles, dans le cadre d’un projet d’usine de montage de tracteurs. L’homme d’affaires proche de Lassiné Diawara, influent patron de MABUCIG, s’est associé au groupe malien Toguna Agro Industries de Seydou Nantoumé. L’usine devrait être installée à Bobo-Dioulasso… Toguna projette d’adosser une usine de production d’engrais d’une capacité annuelle de 400 000 tonnes ».

Chemins de fer Abidjan-Ouagadougou : Inoussa Kanazoé signe une convention d’investissement de 60 milliards de F CFA pour l’acquisition et l’exploitation de matériel roulant

« Principale victime du monde économique-près de 7 milliards de F CFA de dégâts- de l’insurrection populaire,..., l’homme d’affaires Inoussa Kanazoé, revient dans les radars des nouvelles autorités burkinabè… Le patron du groupe diversifié Kanis International a pu signer une convention d’investissement de 60 milliards de F CFA pour l’acquisition et l’exploitation de matériel roulant sur la ligne Abidjan-Ouagadougou exploitée par Sitarail ». C’est ce que rapporte la Lettre du continent du 9 mai dernier.

Commune de Piéla : la deuxième édition de la foire agro-sylvo-pastorale a tenu toutes ses promesses

La deuxième édition de la foire agro-sylvo-pastorale de la commune rurale de Piéla, débutée le 03 mai 2018, a refermé ses portes le 6 mai dernier sous le thème : « Changements climatiques et enjeux des productions agro--sylvo-pastorales, quel apport du PNDES dans la commune de Piéla ?». Cette foire a réuni plus de 400 exposants dans les différentes filières. Cette fête des producteurs a mobilisé plus de 350 ovins, 95 bovins et 37 produits forestiers non ligneux. La clôture intervenue le 6 mai, a enregistré la présence des représentants de la présidence du Faso, du ministère de l'Agriculture, des autorités régionales et provinciales.

Blocage du site Bissa Gold : six personnes interpellées

Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB) « au moins 6 personnes ont été interpellées mercredi matin par la Police au deuxième jour des manifestations contre la société minière Bissa Gold ». « Des centaines de jeunes de la ville de Kongoussi ont été violemment réprimés par la Compagnie républicaine de sécurité pour avoir bloqué le trafic des bus de la société minière Bissa Gold sur la route nationale N 22 depuis mardi matin », rapporte l’AIB.