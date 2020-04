POT-POURRI

* Coronavirus au Burkina : Luc Adolphe Tiao pour une nouvelle politique de santé

Dans la tribune ci-dessous, l’ancien Premier ministre, Beyon Luc Adolphe Tiao, estime nécessaire de repenser le système sanitaire pour mieux faire face au Covid-19. «La crise du Covid-19 induit une nouvelle vision de la politique sanitaire. Quand bien même la santé est souvent reconnue comme une priorité, elle n’a jamais bénéficié d’un budget qui soit à la hauteur des attentes des populations. Les politiques budgétaires imposées par les institutions de Bretton Woods ne permettent pas à nos gouvernements de dégager un budget conséquent pour assurer la santé des populations. Le monde s’est presque arrêté aujourd’hui à cause de cet ennemi invisible qui a mis à genoux les économies des nations même les plus riches. Jamais, dans l’histoire récente des Etats-Unis, un fléau n’avait provoqué en un temps si peu, autant de morts d’hommes et de femmes. La super puissance se trouve désemparée et désarmée face à la pandémie. C’est donc dire que nous avons l’obligation d’anticiper et d’innover dans notre politique sanitaire sans attendre de regarder ce que font les autres. S’il est vrai que l’argent est le nerf de la guerre, en matière de santé, la volonté politique est encore plus importante. Regardez un petit pays à qui l’on a imposé pendant des années des embargos draconiens et qui, aujourd’hui, vole au secours de pays beaucoup plus riches. Je veux parler de Cuba. Depuis longtemps que l’on parlait de l’efficacité et de la performance du système de santé à Cuba depuis Fidèle Castro, on mesure maintenant sa réalité. Pour le Burkina qui se voit aujourd’hui obligé de consacrer des centaines de milliards de F CFA pour faire face au Covid-19, il est urgent que s’impose une nouvelle politique de santé qui va privilégier un investissement massif en termes d’infrastructures, d’équipements, de formation et de recherche. Le tout indexé sur un accroissement substantiel du pourcentage du PIB affecté à la santé. Qui sait, le Covid-19 n’annonce-t-il pas dans le futur, d’autres épidémies encore plus virulentes ? Mais l’investissement à lui seul ne suffit pas, s’il n’y a pas un profond changement de mentalités et de comportements au sein de la population. L’hygiène dans ce sens, doit devenir un axe prioritaire de la politique de santé et même d’environnement. Les populations devraient développer des réflexes qui les protègent systématiquement des microbes et des virus. C’est pourquoi il faut faire de l’éducation sanitaire et des campagnes de sensibilisation, une option prioritaire de notre politique de santé. Dès le bas âge, l’éducation à la santé doit être encouragée. Les Asiatiques nous donnent des leçons sur cette discipline communautaire quand il s’agit de préserver la santé »

* Kéréboulé dans le Soum: un affrontement entre terroristes fait des dizaines de morts

C’est une information qui a fait réagir plus d’un sur la toile. En effet, des combattants de deux mouvements terroristes se seraient affrontés à Kéréboulé en territoire burkinabè. Des morts auraient été enregistrés de part et d’autre. Selon des sources concordantes, il s’agit des hommes d’Iyad Ag Ghali basés à Kéréboulé dans le Soum à une soixantaine de km de Djibo et de ceux d’Amadou Koufa. Les combats auraient été d’une extrême violence au point que beaucoup de combattants ont pris la poudre d’escampette d’autant que certains auraient été surpris. Mais malgré cette débandade, le bilan serait lourd, car des dizaines de combattants y ont perdu la vie. A noter que depuis quelques jours, les deux mouvements terroristes s’affrontent régulièrement sur le territoire malien au sujet du pâturage.

*Sapkani : un habitant abattu par des hommes armés

La série noire continue. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, des hommes armés non identifiés, ainsi qu’on les appelle, ont fait irruption dans le village de Sapkani situé à 25 km de Kantchari, dans la région de l’Est. Ils y ont abattu un habitant du nom de Diapagri Ouali qui, selon nos sources, n’est pas à confondre avec le capitaine Diapagri Luther Ouali. Jugé et condamné pour tentative de coup d’Etat, ce dernier, on s’en souvient, avait réussi à s’évader de la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) pour une destination inconnue. D’aucuns ont vite fait la confusion parce que l’ex-putschiste et la victime sont non seulement du même village, mais ils portent aussi les mêmes nom et prénom.

* Poni : des habitants de Djigouè paniquent à la vue d’agents de sécurité étrangers

Que de frayeur ! Les habitants de Nematoulaye Djatakro 2 (Monssibougou dans la commune de Djigouè, province de Poni), ont été pris de panique le 13 avril dernier. Et pour cause, ils ont aperçu des agents de sécurité d’un pays voisin. Selon l’AIB, nombreux sont les habitants qui ont pris leurs jambes à leur cou à la vue des agents, pour aller se cacher dans la broussaille. Selon plusieurs sources, cette peur panique s’explique par le fait que les mêmes habitants avaient été spoliés par les mêmes forces étrangères en 2013. Mais comme si elles venaient cette fois-ci pour se racheter, elles n’ont ni touché à un habitant, ni à du bétail. Elles se sont plutôt contentées de se promener sur les terres de ce village. Les habitants ont été plus rassurés lorsque les forces de défense et de sécurité burkinabè ont effectué une patrouille dans la localité, le 14 avril dernier.

* Covid-19 : la Côte d’Ivoire enregistre 654 cas confirmés et 6 décès

La pandémie du Covid-19 progresse à une vitesse inquiétante en Côte d’Ivoire. Même si, pour l’heure, le nombre de décès reste inférieur à celui du Burkina, le nombre des nouveaux cas ne fait que croître. A la date du 15 avril, le pays d’Houphouët Boigny avait enregistré 654 cas confirmés, 146 guéris et 6 décès. Cet état de fait pousse le gouvernement ivoirien à durcir les mesures de prévention pour stopper la propagation du mal. C’est ainsi que le ministère des Transports a rendu obligatoire le port de masques dans les véhicules.

* Lutte contre le Covid-19: le gouvernement ivoirien interdit toute augmentation du prix du loyer

En plus des mesures sociales, administratives et politiques déjà prises pour atténuer les conséquences de la maladie à coronavirus, le gouvernement ivoirien vient de prendre une nouvelle mesure interdisant l’augmentation du prix du loyer. « En raison de la pandémie du Covid-19 qui affecte le portefeuille des ménages, le Gouvernement a décidé de la suspension des procédures d’expulsion des locataires et de l’interdiction de toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 31 juin 2020 », a twitté le président ivoirien, Alassane Ouattara.

*Côte d’Ivoire : le SG de la présidence, testé positif au Covid-19

Le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi, a été testé positif au Covid-19. Il l’a annoncé le 15 avril dernier sur sa page Facebook.

*Lutte contre le Covid-19 : seul un vaccin pourrait permettre une normalité, selon le SG de l’ONU

Depuis son apparition à Wuhan en Chine, en décembre 2019, le coronavirus ne cesse de faire parler de lui, tant il terrorise la planète tout entière. Pour le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, seul un vaccin sûr et efficace pourrait mettre fin à la crise sanitaire du Covid-19 qui frappe le monde depuis plusieurs mois. Pour lui, un tel vaccin sauverait des millions de vies et des milliards innombrables de dollars. Aussi a-t-il plaidé pour une accélération de son développement et son accessibilité à tous. « Il doit être universel et permettre de contrôler la pandémie», a-t-il soutenu le 15 avril dernier, lors d’une visioconférence avec une cinquantaine d’Etats africains membres de l’ONU.

* Yako : un magasin de vente de motos cambriolé pendant le couvre-feu

Le couvre-feu est-il devenu une occasion pour des individus mal intentionnés pour cambrioler les boutiques d’honnêtes citoyens ? En effet, des voleurs se sont introduits dans le magasin d’un opérateur économique bien connu de Yako, dans la nuit du 15 avril dernier pour soustraire 2 motos originales pendant que la population était sous couvre-feu. Difficile de savoir comment ces visiteurs nocturnes ont pu commettre un tel acte, puisque le magasin en question est situé à 200m d’une institution financière où des agents de sécurité sont postés. L’on se rappelle également que ces genres d’actes se sont produits dans la ville pendant le couvre-feu il y a de cela à peine quelques semaines.

* Lutte contre le Covid19 : les garçons et filles de salle du CHU-YO formés en hygiène hospitalière

Dans le cadre du renforcement des capacités des professionnels de santé en cette période de lutte contre le Covid-19, les garçons et filles de salle du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) bénéficient d’une formation en hygiène hospitalière. La formation de la première vague des participants, une cinquantaine d’agents, a débuté le 15 avril dernier, dans l’amphithéâtre de l’établissement hospitalier. Assurée par Déni Bamouni et Da Kamboulbé, La formation a porté essentiellement sur les procédures de prévention et de contrôle des infections.

Plusieurs points ont été abordés au cours de la formation, à savoir l’hygiène des mains, le port et le retrait des Equipements de protection individuelle (EPI), la dilution du chlore, l’entretien du matériel réutilisable, le nettoyage des locaux, le mode de contamination et la méthode de lutte. A en croire certains participants, la formation a permis de les rassurer, ils sauront désormais poser les gestes recommandés en cette période particulière. A présent, « Nous sommes outillés pour faire face au Covid-19 », rassure un brancardier. Avant, « nous avions de fausses informations sur la maladie, on exigeait des combinaisons à porter, et on fuyait les cadavres», confesse une fille de salle. A présent, ils disent être engagés à soutenir le système de lutte contre la pandémie du coronavirus.