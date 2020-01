QUESTION A QUI DE DROIT

Va-t-on vers une reprise du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) à Ouagadougou ? C’est la question que je me pose surtout que de ce qui me revient, les choses ne se sont pas passées dans les règles de l’art. En effet, selon certaines indiscrétions, la population de Ouagadougou, recensée en 2019, n’atteint pas celle de 2006. Ce qui laisse croire que le travail a été bâclé. Que faire alors ? Je souhaite que les autorités compétentes me répondent.

Un citoyen burkinabè