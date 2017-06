RADIO WEND-PANGA DE OUAHIGOUYA : La délégation régionale du Médiateur du Faso encourage les travailleurs

Dans la matinée du mardi 20 juin 2017, la radio Wend-Panga a reçu la visite de Azata Sawadogo, déléguée régionale du Nord du Médiateur du Faso. Le personnel de la radio lui a réservé un accueil chaleureux.

Au nom du Médiateur du Faso, la déléguée régionale du Nord, Azata Sawadogo, dit être passée en cette matinée du mardi 20 juin 2017, pour une visite de courtoisie. Cette visite répond à un certain nombre d’émissions que diffuse la radio Wend-Panga, dans sa grille de programmes, qui ne passent pas inaperçus à l’écoute des auditeurs dont le Médiateur du Faso. Azata Sawadogo a encouragé le personnel à aller toujours dans ce sens. Il s’agit de la promotion du Médiateur du Faso à travers les messages de sensibilisation, de cohésion sociale. Elle dit avoir du plaisir à écouter la radio Wend-Panga parce que, précise-t-elle, elle n’est pas seulement un outil de communication, mais aussi un outil d’éducation. La direction régionale du Médiateur du Faso a poursuivi en disant que ce que la radio fait en éduquant les masses laborieuses, c’est-à-dire les auditeurs, contribue à changer les comportements et elle dit apprécier cela à sa juste valeur. « Quand on vous écoute, chaque fois, on a toujours une leçon à apprendre », a-t-elle indiqué. Et c’est au nom de madame le médiateur du Faso que la délégation régionale du Nord, à travers sa personne, est venue visiter le local de la radio Wend-Panga, afin de livrer un témoignage.

Elle n’a pas manqué de souligner l’esprit de symbiose dans lequel travaille la radio. Ce qui est un atout important.

La radio, à travers son directeur, a traduit à son tour sa reconnaissance au Médiateur du Faso à travers sa délégation régionale pour cette visite et surtout les éloges à son égard. « Vos suggestions et remarques seront toujours les bienvenues pour nous permettre de nous améliorer », a conclu le directeur. La signature du livre d’or de la radio et une photo de famille ont marqué la fin de ce bref entretien d’une quinzaine de minutes débuté à 9h.

Mahamoudou ZONGO