Remaniement ministeriel au Burkina:2 départs, 5 arrivées

Legouvernementnt Paul Kaba Thiéba II est tombé le lundi 20 février 2017. On note au total deux départs

à savoir Filiga Michel Sawadogo qui occupait le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche

scientifique et de l’innovation et Aminata Sana née Congo qui était à la tête du département du Développement

de l’économie numérique et des postes. Cinq personnes font leur entrée dans ce nouveau

gouvernement. Comme le chef de l’Etat l’avait promis, il s’est déchargé du ministère de la Défense et

des anciens combattants qui a été attribué à Jean-Claude Bouda qui laisse ainsi son portefeuille de la

Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelle à Smaïla Ouédraogo qui occupait le département

de la Santé. Voici la liste intégrale du nouveau gouvernement.

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;

VU le Décret n° 2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination, du Premier

Ministre ;

VU le Décret n° 2016-002/PRES du 12 janvier 2016 portant attribution du

portefeuille de la Défense nationale et des anciens combattants ;

VU le Décret n° 2016-003/PRES/PM du 12 janvier 2016 portant composition du

Gouvernement ;

Sur proposition du Premier Ministre ;

DECRETE

Article 1 : Le Gouvernement du Burkina Faso est remanié ainsi qu'il suif-:

Ministre d'Etat, Ministre de la Sécurité.

Monsieur Simon COMPAORE.

Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Monsieur Jean Claude BOUDA.

Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabé

de l'Extérieur.

Monsieur Alpha BARRY.

Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.

Monsieur Siméon SAWADOGO.

Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion

Civique, Garde des Sceaux.

Monsieur Bessolé René BAGORO. »

Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement.

Madame Hadizatou Rosine COULIBALY née SORI.

Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection

Sociale.

Monsieur Clément Pengdwendé SAWADOGO.

Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique

et de l'Innovation.

Monsieur Alkassoum MAIGA.

Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation.

Monsieur Jean Martin COULIBALY.

Ministre de la Santé.

Monsieur Nicolas MEDA.

Ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Monsieur Jacob OUEDRAOGO.

Ministre de l'Eau et de l'Assainissement.

Monsieur Niouga Ambroise OUEDRAOGO.

Ministre des Infrastructures.

Monsieur Eric Wendenmanegha BOUGOUMA.

*

*

Ministre de l'Energie.

Monsieur Alfa Oumar DISSA.

Ministre des Mines et des Carrières.

Monsieur Oumarou IDANI

Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité

Routière.

Monsieur Souleymane SOULAMA.

Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.

Monsieur Stéphane Wenceslas SANOU.

Ministre des Ressources Animales et Halieutiques.

Monsieur Sommanogo KOUTOU.

Ministre du Développement de l'Economie Numérique et des Postes.

Madame Hadja Fatimata OU ATT ARA née SANON. *

Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion

Professionnelles.

Monsieur Smaïla OUEDRAOGO.

Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.

Madame Laure ZONGO née HIEN.

Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement,

Porte-parole du Gouvernement.

Monsieur Remis Fulgance DANDJINOU.

Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Monsieur Maurice Dieudonné BONANET. •

Ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement

Climatique.

Monsieur Batio BASSIERE.

*

Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Monsieur Tahirou BARRY.

Ministre des Sports et des Loisirs.

Monsieur Taïrou BANGRE.

Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et

du Développement, chargé du Budget.

Madame Edith Clémence YAKA.

Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la

Coopération et des Burkinabé de l'Extérieur, chargé de la

Coopération Régionale et des Burkinabé de l'Extérieur.

Madame Rita Solange AGNEKETOM née BOGORE.

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Solidarité

Nationale et de la Famille, Chargé des Affaires Sociales, des

Personnes vivant avec un Handicap et de la Lutte contre l'Exclusion.

Madame Yvette DEMBELE.

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Economie, des .Finances et

du Développement, chargé de l'Aménagement du Territoire.

Madame Pauline ZOURE.

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Administration Territoriale

et de la Décentralisation, chargé de la Décentralisation.

Monsieur Alfred GOUBA.

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de

la Recherche Scientifique et de l'Innovation, chargé de la Recherche

Scientifique et de l'Innovation.

Monsieur Urbain Ibrahim COULIDIATI.

Article 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 20 février 2017

Roch Marc Christian KABORE

Le Premier Ministre

Paul Kaba THIEBA