REVELATIONS

Présidentielle 2020 : la 1re

femme candidate, Yéli Monique Kam, investie aujourd’hui

La 1re femme candidate à l’élection présidentielle de 2020 sera, en principe, investie ce matin, ce mardi 18 août 2020, au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC). Il s’agit de Yéli Monique Kam qui sera le porte-étendard du Mouvement pour la renaissance du Burkina (MRB). « Tout développement commence par un bon système éducatif » est son slogan.

Opposition politique : beaucoup de tractations avant la signature de l’accord

Selon nos informations, beaucoup de questions étaient en suspens à la veille de la signature de l’accord politique de l’Opposition en vue des prochaines élections. Parmi ces questions, il y avait notamment celle relative à la prise en compte ou nom des candidats déclarés de l’Opposition mais dont les partis ne sont pas affiliés au Chef de file l’Opposition (CFOP). Certaines têtes fortes du CFOP militaient pour une signature prenant en compte exclusivement les candidats des partis y affiliés. Pour les autres candidats, la signature pourrait intervenir au cas par cas. Cette approche a été rejetée par une partie du CFOP qui a réclamé l’inclusion et le rassemblement de toute l’opposition. Au moment où nous mettions sous presse, nous n’avions pas eu connaissance des derniers développements qui devraient être issus d’une réunion que le CFOP a tenue hier, dans la matinée. Mais dans la soirée, une affiche indiquait les candidats concernés par cet accord :Dieudonné Bakouan, Tahirou Barry, Zéphirin Diabré, Eddie Komboïgo, Gilbert Noël Ouédraogo, Kadré Désiré Ouédraogo, Victorien Tougouma et Yacouba Isaac Zida. Pour ce qui est de la signature proprement dite, il nous revient que chaque candidat devrait payer une certaine somme.

Police nationale : des voleurs de motos aux arrêts à Boussé

Ceci est un communiqué de la Police nationale du Burkina Faso : « L’une des principales missions régaliennes de la Police nationale est la protection des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire. Dans cette optique, le Commissariat central de Police de la ville de Boussé vient de mettre fin aux activités d’un réseau de présumés délinquants qui écumaient les populations de Boussé et Ouagadougou. En effet, spécialisé dans le vol et le trafic d’engins à deux (02) et trois (03) roues, le réseau, composé d’une dizaine de membres, était subdivisé en deux (02) sous-groupes. Le premier se chargeait d’opérer à Boussé et à Ouagadougou dans les domiciles et lieux publics, notamment les parkings, et emportait aussi bien des vélomoteurs de toutes marques que des tricycles. Le second, quant à lui, avait pour rôle de convoyer le butin obtenu jusqu’à Douma, localité située à une trentaine de kilomètres de Ouahigouya et à Minta en territoire malien, pour y être livré à des revendeurs. Au moment de leur interpellation, les mis en cause avaient en leur possession, douze (12) motocyclettes de diverses marques, deux (02) tricycles et divers autres objets dont deux (02) plaques d’immatriculation et une (01) carte grise. La Police nationale salue la collaboration des populations, qui a permis l’atteinte de ce résultat. Elle les invite, par ailleurs, à toujours dénoncer tout cas suspect aux Forces de défense et de sécurité via les numéros verts que sont : le 17 (Police nationale), le 16 (Gendarmerie nationale) et le 1010 (Centre national de veille et d’alerte). Toute personne ayant perdu son engin dans ces circonstances, est invitée à se rendre au Commissariat de Police de Boussé, munie de document justificatif pour rentrer en possession de sa monture ».

Forêt de Kua : la satisfaction du député Moussa Zerbo

La Coordination du Mouvement pour la protection de la forêt de Kua (MPFK) du député Moussa Zerbo, a félicité le gouvernement burkinabè « pour avoir non seulement accepté de diligenter l’étude d’impact environnemental et social sur la forêt de Kua, mais aussi pour avoir suivi l’avis des techniciens en renonçant à détruire ladite forêt. Ainsi, l’hôpital sous régional de référence sera bâti sur un site de 30 ha à Pala. C’est le lieu pour le MPFK de saluer et féliciter tous les défenseurs de l’environnement sans exception. Ils ont défendu Kua sans jamais s’opposer à la construction de l’hôpital, une infrastructure fort indispensable pour notre chère cité de Sya. La forêt de Kua est, certes, épargnée. Mais il nous revient, Bobolaises, Bobolais et Burkinabè de tous les bords, de nous mobiliser pour le renforcement et l’entretien du couvert végétal à travers des actions de reboisement », a réagi le député dans un communiqué.

Présumée agression physique de l’artiste Ka Cora : les artistes du Nahouri condamnent

« L’Association des artistes et promoteurs culturels du Nahouri (AAPCN) condamne avec fermeté, l’agression barbare et sauvage à son domicile, de l’artiste musicienne Ka Cora, membre de ladite association. Tout en rassurant l’artiste du soutien indéfectible des membres et en lui souhaitant un prompt rétablissement, l’AAPCN exhorte les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet acte inadmissible ». C’est ce qu’a écrit le président de cette OSC, Abraham O. Abassagué.

Prise en compte des religions traditionnelles dans l’ONAFAR : une rencontre prévue avec les coutumiers

L’Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux (ATR/DI) organise, ce jeudi 20 août 2020, une rencontre avec des chefs coutumiers représentatifs de toutes les aires socio-ethniques du pays (ou leurs représentants résidant à Ouagadougou) dans la capitale. « Le Conseil des ministres du 6 août 2020 a adopté un projet de modification du décret n°2015-985/PRES/TRANS/PM/MATD/MEF du 20 août 2015 portant création, composition, attributions et fonctionnement de l’Observatoire national des faits religieux (ONAFAR). Ce projet de décret prend en compte la religion traditionnelle dans la composition de l’Observatoire », rappelle l’association qui explique que ladite rencontre a pour but d’expliquer « l’importance de l’adoption de ce texte règlementaire pour eux et pour la communauté des croyants du Burkina Faso ».

Axe Fada-Pama : des hommes armés fouillent les véhicules à la recherche de FDS et de VDP

Selon nos informations, une quinzaine d’hommes armés ont intercepté, le week-end dernier, plusieurs cars sur l’axe Fada-Pama. Ces derniers étaient à la recherche, nous dit-on, d’éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Namsiguia : le corps d’un homme égorgé, laissé au bord d’une route

Il nous est revenu que le corps d’un homme a été retrouvé au bord de la Route nationale 22 à 5km de Namsiguia sur l’axe Bourzanga-Djibo. L’homme aurait été égorgé par ses bourreaux.