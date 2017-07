ROUTE NATIONALE  N°5 : L’état du pont Nazinon fait peur  

La route internationale reliant le Burkina Faso à la République du Ghana a été refaite il y a plus de cinq ans. Incontournable pour l’économie de notre pays, son trafic est très important car, quotidiennement, des centaines de véhicules l’empruntent. Seulement, les transporteurs, les commerçants et les habitants du Nahouri sont inquiets de l’état du pont qui fait peur. C’est le constat que nous avons fait en observant cet ouvrage et en écoutant les citoyens, surtout les usagers de cette voie.

Situé à environ 17 kilomètres de Nobéré et 30 kilomètres de Pô sur la route nationale N°5, le pont Nazinon fait peur. Actuellement, il donne des cauchemars à tous ceux qui veulent voyager en direction de Ouagadougou ou de Pô. Les usagers sont inquiets, car il est un danger. Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré était passé et avait assuré que le pont allait être réhabilité. A l’époque, Jérôme Bougouma et Jean Bertin Ouédraogo avaient promis le démarrage des travaux de réhabilitation après la saison des pluies de 2014. Malheureusement, en octobre 2014, il y a eu l’insurrection qui les a emportés. L’administration étant une continuité, les habitants du Nahouri étaient loin de se faire à l’idée qu’après ce long temps, sa construction ne serait pas effective. De l’avis de la plupart de tous ceux que nous avons rencontrés, le président Kaboré, qui en avait fait une de ses promesses électorales, n’allait pas traîner le pas. Personne ne sait aujourd’hui où se trouve le problème. Le pont à moins de chances de tenir durant cette saison pluvieuse. Sur place, nous avons aperçu des résidences d’ouvriers inachevées sur le site. Des machines dans un état calamiteux, ainsi que de la ferraille de toutes sortes sont abandonnées pour tromper sans doute l’opinion publique. Si rien n’est fait, nous risquons de déplorer des pertes en vies humaines pendant cet hivernage qui bat déjà son plein dans la province du Nahouri. Envoyer des ministres pour présenter des condoléances aux familles de victimes qui se retrouveront noyées dans l’eau du grand fleuve Nazinon, serait la caricature parfaite de l’action gouvernementale si rien n’est fait d’ici là. Les deux années précédentes, un véhicule nigérien transportant du haricot a renversé son chargement dans cette eau ; le chauffeur et un apprenti y ont perdu la vie. Un autre camion ghanéen, transportant du fer à béton, est tombé dans le fleuve ; heureusement, aucune victime n’a été signalée. Le niveau de l’eau a commencé à monter. Les forces de l’ordre qui veillent à la sécurité sur cet axe, ne seront pas épargnées par les eaux en cas de débordement. Plusieurs délégations ministérielles passent régulièrement sur ce pont dangereux, mais restent insensibles à ce drame en perspective. Nous avons en mémoire la récente mission du chef de l’Etat en compagnie du Premier ministre et de quelques membres de son gouvernement, le 22 juillet dernier, pour la sortie des élèves-officiers d’active de l’Académie militaire Georges Namoano. Ils ont certainement vu l’état du pont, car ils sont venus par la route. Nous nous rappelons qu’un montant de plus de quatre milliards de F CFA avait été voté par le gouvernement pour la réhabilitation de ce pont depuis 2012. C’est l’entreprise Fadoul qui avait été retenue pour l’exécution de l’ouvrage. Près de cinq ans après, c’est le statu quo. L’économie burkinabè prendra un sérieux coup si ce pont venait à céder. Le trafic est très fort avec près de deux cents à trois cents camions par jour. Des rumeurs font état d’une marche des OSC, des transporteurs et des usagers dans les prochains jours pour dénoncer cette situation.

Nitin Bruno OULON (Correspondant de Pô)