SITUATION HUMANITAIRE AU BURKINA FASO

La ministre de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire, Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal, a fait le point de la situation humanitaire au Burkina, le 22 septembre 2020 à Ouagadougou. De cette conférence, l’on retient que depuis le 8 septembre 2020, le pays a enregistré 1 032 609 Personnes déplacées internes (PDI) à cause de la situation sécuritaire. 106 228 personnes sont également touchées par les catastrophes naturelles. 112 d’entre elles ont été blessées et 41 autres sont malheureusement décédées. Mais le gouvernement fait ce qu’il peut pour porter secours à ces personnes en détresse, selon le chef du département ministériel en charge de l’action humanitaire.

Le Burkina Faso compte, à la date du 8 septembre 2020, 1 032 609 Personnes déplacées internes (PDI) réparties sur l’ensemble des 13 régions. L’information est de Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal, ministre de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire. Elle l’a dit au cours de la traditionnelle conférence de presse animée le 22 septembre dernier à Ouagadougou. Et de préciser que c’est 16,72% d’hommes contre 22,9% de femmes. « Je voudrais saisir la présente occasion pour réitérer, à l’endroit de la population, mon appel à plus de solidarité envers les personnes sinistrées et déplacées, à plus de vigilance en évitant les comportements à risque », a-t-elle relevé avant d’inviter toute personne dans cette situation, à se faire enregistrer auprès des services compétents mis en place à cet effet. En attendant, le gouvernement a entrepris un certain nombre d’actions, selon la ministre Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal, pour faire face à la situation. A l’en croire, 7 356 tonnes de vivres ont été distribués à 500 434 personnes réparties dans 62 732 ménages. 9 439 ménages ont bénéficié de kits d’articles ménagers essentiels et 4 147 ménages ont reçu des abris d’urgence. Aussi, a ajouté la ministre, 185 180 personnes ont bénéficié d’un accès à l’eau potable et 86 940 personnes ont eu accès à des latrines.

106 228 personnes ont besoin d’une assistance d’urgence

Sur le plan de l’éducation, 152 392 enfants non scolarisés âgés de 3 à 17 ans et touchés par la crise, ont eu accès à l’éducation de base formelle ou non formelle au cours de l’année scolaire écoulée. Sur le chapitre de la nutrition, 64 318 enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère ou modérée, sont pris en charge. 187 870 enfants ont également bénéficié de soutien psychosocial dans des espaces amis des enfants et autres espaces sécurisés. A cela s’ajoute la prise en charge, sur le plan des violences basées sur le genre, de 1 623 femmes et filles. Comme il fallait s’y attendre, la situation des personnes victimes des catastrophes naturelles a été évoquée au cours de ce rendez-vous avec la presse. Les données collectées par les services techniques ont permis de dénombrer 106 228 personnes sinistrées, soit 17 705 ménages dont 50 052 personnes très vulnérables ayant besoin d’une assistance d’urgence. 112 personnes sont blessées et 41 autres malheureusement décédées, et 12 378 maisons à usage d’habitation détruites. A cela s’ajoute la destruction de 500 tonnes de vivres. Pour gérer cette situation, le gouvernement et ses partenaires humanitaires ont également entrepris des actions pour apporter secours et assistance aux personnes sinistrées. Pour y parvenir, Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal a annoncé « l’enregistrement de toutes les personnes sinistrées sur l’ensemble du territoire et l’évaluation des besoins par les services déconcentrés du ministère en charge de l’action humanitaire ». Déjà, a-t-elle confié, plus de 400 tonnes de riz, mil, maïs, haricot ont déjà été distribuées à 18 750 personnes sinistrées, soit 36% de couverture des personnes les plus vulnérables. Plusieurs autres actions ont été menées. Il s’agit de la relocalisation de 520 ménages sur de nouveaux sites après les inondations dans la région du Centre-Nord, de la réhabilitation de 2 700 abris d’urgence, de la fourniture de 350 kits de dignité aux femmes et aux filles en âge de procréer, 1 350 kits d’hygiène, 1 400 moustiquaires, 100 latrines. Mieux, le gouvernement, en déclarant l’état de catastrophe naturelle, a décidé du déblocage d’un montant de 5 milliards de F CFA.

« Si le président du Faso m’a confié ces responsabilités, c’est parce qu’il sait que je suis compétente et capable d’y arriver », dixit la ministre de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire, Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal

A la question de savoir si la ministre Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal, candidate aux élections législatives et membre de l’équipe de campagne du candidat Roch Marc Christian Kaboré aura du temps pour les personnes déplacées internes et celles sinistrées, voici sa réponse :

« L’Etat est une continuité. Certains avaient même estimé que mon ministère était grand pour une personne, parce qu’il a en charge les questions de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire. Moi, je dirais que c’est une question d’organisation. J’ai une équipe aguerrie et je continuerai à faire mon travail comme il se doit. Si je ne le fais pas, vous pouvez m’interpeller et je sais que vous m’attendez à ce niveau. Les femmes ont longtemps réclamé des postes de responsabilité au sein de nos institutions et formations politiques. Maintenant que certaines d’entre elles les assument, je ne peux refuser une responsabilité sous prétexte que j’en ai déjà. C’est un défi pour moi et je ferai ce que je peux pour le relever afin de permettre à d’autres femmes de dire qu’on peut y arriver. Rassurez-vous, tout sera bien fait et vous serez heureux et fiers. Je comprends votre inquiétude parce que vous craignez que je ne sois plus à l’écoute des populations en détresse, des couches les plus vulnérables pendant cette période. Mais avant que je vienne à ce poste, c’était mon combat de femme burkinabè, de dire qu’on ne peut pas arriver au développement sans mettre l’accent sur l’Homme. (…) Rassurez-vous, si le président du Faso m’a confié ces responsabilités, c’est parce qu’il sait que je suis compétente et capable d’y arriver ».

