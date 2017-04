SOUSCRIPTIONS AUX LOGEMENTS SOCIAUX : 54 millions de F CFA attendus dans les caisses du Trésor public

Plus d’une semaine après l’ouverture de la campagne d’inscription, le ministère de l’Habitat et de l’urbanisme a organisé une conférence de presse le 20 avril 2016 à Ouagadougou, pour répondre aux préoccupations des populations relativement aux 40 000 logements à construire sur toute l’étendue du territoire national, dans le cadre du Programme national de construction de logement (PNCL).

Depuis le début de la campagne d’inscription le 5 avril dernier jusqu’à la date du mercredi 19 avril, le ministère a enregistré 27 198 inscrits sur internet. Les inscriptions qui se font dans les mairies et sur le site www.pncl-burkina.net, sont conditionnées par le versement de la somme de 2 000 F CFA non remboursable, par Mobicash ou Orange money. Elles prendront fin le 5 mai prochain. D’ici la fin des inscriptions, le ministre Dieudonné Maurice Bonanet, qui a expliqué les tenants et les aboutissants du programme, a indiqué qu’il est attendu dans les caisses du Trésor public, la somme de 54 millions de F CFA dont une partie servira à la prise en charge des dépenses inhérentes à l’opération. Il signale que le reliquat qui pourrait éventuellement rester à l’issue de la campagne, sera reversé au Trésor public. Sans surprise, le ministre a fait remarquer qu’au niveau des inscriptions en ligne pour les 40 000 logements, les régions du Centre et des Hauts-Bassins enregistrent, à elles seules, 78,52% des inscriptions. Selon les dires du ministre, tout le monde peut souscrire aux logements sociaux et économiques, même les personnes exerçant dans l’informel. En ce qui concerne le paiement des logements, le ministre a affirmé qu’il est prévu le paiement par crédit auprès d’une banque, par la location-vente ou la location-simple. Il est ressorti que dans la formule classique, la Banque de l’Habitat du Burkina (BHBF) est créée par l’Etat pour le financement de l’habitat. Mais dans le cadre du PNCL, le ministre a affirmé qu’il travaille à impliquer toutes les autres banques, afin d’avoir un système inclusif. Pour le paiement du crédit bancaire, il faut un apport personnel dans un compte d’épargne logement d’au moins 650 000 F CFA et une convention de crédit avec la banque pour le paiement du reste. Pour la location-vente, il faut le paiement de l’équivalent de cinq mois d’avance de loyer (environ 250 000 F CFA), le paiement d’un loyer mensuel pendant 20 ans. Pour les logements économiques, il est prévu un apport personnel dans un compte d’épargne logement d’au moins 3 600 000 F CFA et un engagement bancaire de payer le reste dans un délai d’un an au plus. Pour les logements de standing, les dossiers seront effectués au fur et à mesure de l’évolution des chantiers concernés.

Au cours des échanges avec les journalistes, le ministre Maurice Dieudonné Bonanet a invité tous les Burkinabè et ceux vivant à l’extérieur à s’inscrire pour bénéficier des logements, parce que « c’est une opportunité ». Par ailleurs, le Programme national de construction de logements s’inscrit dans le cadre du PNDES et vise à améliorer les conditions des populations urbaines et rurales vivant dans des logements précaires.

Françoise DEMBELE