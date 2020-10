Traduction de passeport

Le passeport est le document le plus important pour un citoyen de n’importe quel État. Selon les règles générales, les formalités administratives sont effectuées dans la langue officielle du pays. Ainsi, pour ceux qui se rendent à l’étranger pour y obtenir une résidence permanente, pour l’achat d’un bien immobilier ou pour y travailler, vous devrez faire traduire votre passeport. La paire de langues comprend la langue dans laquelle le document est rédigé et celle dans laquelle il doit être traduit.

Types de traductions

Les autorités de l’État ont des exigences particulières pour la traduction des documents officiels. Par conséquent, une traduction juridique régulière en ligne, qui offre des services en ligne gratuits, ne convient pas ici. Le document traduit doit restituer fidèlement le contenu, la structure et le format de l’original, être certifié par un notaire.

Selon l’objectif visé, différents types de services sont commandés à l’agence de traduction. Un citoyen qui se rend à l’étranger peut avoir besoin de:

la traduction de la page principale d’un passeport, qui contient des informations sur un citoyen, sa date et son lieu de naissance, l’organisme qui a délivré le document (pour un passeport russe);

la traduction de plusieurs pages du document, qui contiennent des notices. Le passeport russe contient des informations sur le lieu de résidence, la situation familiale, les enfants et d’autres notes;

la traduction de toutes les pages du passeport – quelles que soient les données qui y figurent.

Bien entendu, le coût de la traduction sera différent – en fonction du volume, donc il est mieux de consulter le tarif de traduction par page à l’avance. Si les fonctionnaires ont besoin de la traduction de toutes les pages du passeport, alors le travail comprend la traduction non seulement des inscriptions, mais aussi des sceaux, y compris les visas, les tampons d’entrée/sortie du pays.

Comment la traduction est-elle effectuée ?

Le traducteur doit avoir une parfaite connaissance des langues avec lesquelles il travaille. La moindre inexactitude, erreur typographique ou mauvais choix du sens du mot peut invalider la traduction. Pour commencer à travailler, il faut soumettre l’original ou une copie scannée du document au traducteur. Au moment de la présentation d’une copie, tous les caractères, inscriptions et sceaux doivent être lisibles.

Les copies peuvent être soumises par voie électronique, mais la traduction terminée doit être notariée, de sorte que le client muni du passeport original devra se présenter en personne à l’agence de traduction.

Sur chaque feuille de traduction, le traducteur appose sa signature, puis le document est vérifié par un notaire. Pour la certification, le traducteur doit présenter à l’étude du notaire le document original confirmant sa qualification – un diplôme d’enseignement supérieur en linguistique. Le notaire certifie la traduction par sa signature et son sceau, confirmant ainsi que le document est identique à l’original en termes de format et de structure et qu’il a été réalisé par un spécialiste dûment qualifié.

Traduction à partir d’une langue étrangère

Le service russe des migrations exige également des citoyens étrangers qui viennent en Russie pour trouver un emploi, se marier ou acquérir la citoyenneté russe, de traduire en russe leur passeport et autres documents de la langue dans laquelle ils ont été rédigés. Une traduction est nécessaire pour toutes les pages du passeport, y compris celles contenant les visas et les timbres d’entrée/sortie. Les autres autorités de l’État peuvent exiger uniquement la traduction de certaines pages du document. Il est seulement important que la traduction soit de haute qualité et correctement exécutée et notariée.

Andrey Romanov