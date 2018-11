UTILISATION DES SERVIETTES HYGIENIQUES : Les conseils pratiques du gynécologue Arnaud Toé

Il est souvent difficile, pour les femmes en période de menstrues, de faire le choix sur les serviettes hygiéniques ou encore comment utiliser ces serviettes. Dr Arnaud Toé, gynécologue obstétricien au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, dans cette interview qu’il nous a accordée dans notre rubrique de la semaine, donne des conseils pratiques aux femmes. Lisez !

Le Pays : Qu’est-ce que la menstruation ou règles et qu’entend-on par serviette hygiénique?

Dr Toé : La menstruation est l’écoulement mensuel du sang de l'utérus à travers le vagin chez les filles et les femmes, de la puberté à la ménopause.

C’est un processus biologique normal pour les filles et les femmes et elle commence à la puberté ou l’adolescence. La fille commence à voir les menstrues entre 10 et 14 ans et cela se poursuit jusqu’à la ménopause qui survient entre 45 à 50 ans. Le volume normal est de 10 – 20ml, maximum 60 ml. Elle dure 4 à 5 jours en moyenne, 7 à 8 jours pour les cas extrêmes. Et souvent, pour être à l’aise et ne pas avoir des vêtements tachés de sang en cette période de menstruation, les femmes utilisent des serviettes hygiéniques. On appelle serviette hygiénique tous les types de matériel de protection que des femmes utilisent quand elles sont en règles dans le but de gérer leur hygiène pendant les menstrues.

A quel moment une femme peut-elle en utiliser ?

Pendant toute la période des menstrues qui, nous l’avons dit, dure 4 à 5 jours en moyenne, mais aussi lorsqu’il y a un écoulement vaginal normal (physiologique) comme dans les suites de couches (après accouchement) ou anormal (pathologiques) par exemple lors d’une fausse couche ; de saignement vaginal ou écoulement de liquides (eau, pus) par le vagin lors de maladies.

Combien de types de Matériels de protection existe-t-il ?

Il existe plusieurs types de matériel de protection que les femmes utilisent quand elles sont en règles. Il y a, entre autres, les couches ordinaires, les tampons, les couches locales cousues et le Cup ou verre des menstrues qui n’est pas encore expérimenté au Burkina.

Quels sont les avantages et les inconvénients généraux des différents types de serviettes hygiéniques ?

Type de matériel

Avantage

Inconvénient

Morceaux de tissus en coton

1. Disponibles

2. Moins cher

3. Lavables et Réutilisables

4. Portables sans dessous

a. Se faire tremper rapidement

b. Difficile de changer

c. Les utilisations répétées provoquent des abrasions à long terme

d. Les mauvais lavage, séchage et rangement causent des infections

Tissu avec frêne,

feuilles sèches,

1. Facilement disponible

2. Moins cher

3. Lavables et Réutilisables

4. Grande capacité d’absorption.

1. Accroissent les risques d’infection

2. Possibilité de tomber ou peser lourd

3. Inconvénient si c’est utilisé avec du sable.

Serviettes hygiéniques non réutilisables industrielles

• a. Polymère

• b. Patte de bois (pulpe de bois)

• c. Coton

• d. gel

1. Propres et hygiéniques

2. Grande capacité d’absorption

3. Confortables

4. Possibilité de changer

5. Convenables pour porter

6. Facile à trouver sauf dans les zones rurales

7. Poids léger

1. Coûteux

2. Non biodégradables

3. Le port prolongé cause des infections

4. Non réutilisables

5. Les latrines peuvent être choquantes si on y jette les serviettes hygiéniques

6. Provoquent la pollution de l’environnement

Comment se fait l’utilisation des serviettes ? Une femme qui voit ses menstrues doit utiliser combien de serviettes par jour ?

Il est recommandé de :

• changer son matériel de protection au moins trois fois par jour ;

• changer de slip ou de caleçon tous les jours ;

• laver les mains au savon avant et après le changement de tissus de protection ;

• utiliser l’eau chaude ou salée pour laver les serviettes hygiéniques réutilisables et les sécher au soleil ;

• utiliser les tissus spécialement réservés pour les menstruations.

Quelles sont les conséquences d’une mauvaise utilisation des serviettes hygiéniques sur la santé sexuelle des femmes ?

Une mauvaise utilisation des serviettes hygiéniques peut entraîner de graves problèmes socio-sanitaires notamment :

- chez la jeune fille une gêne, un malaise, l’exclusion du groupe pouvant avoir de lourdes conséquences sur sa scolarité

- chez la femme et la jeune fille, des infections de la peau du périnée (partie externe du sexe chez la femme) du vagin pouvant se compliquer d’infection plus sévère de l’utérus et des trompes avec pour conséquences l’infertilité et des troubles sexuels à types de douleur au-bas ventre ou lors des rapports.

Quelles sont les serviettes hygiéniques que vous conseillez aux femmes ?

A notre niveau, il est difficile de recommander spécifiquement un type particulier de serviette aux femmes. Cependant, il est recommandé d’utiliser une serviette hygiénique vraiment « hygiénique » et donc régulièrement changée, abordable et éliminée de manière à protéger la famille, la communauté et l’environnement.

Une serviette propre, réutilisable ou non, les serviettes à usage unique étant les plus répandues et plus faciles d’utilisation. Il y a aussi la serviette confectionnée dans une matière confortable à l’utilisation et non imprégnée de substance (produit ou parfum) pouvant irriter la peau.

Autre commentaire à faire

Nous remercions le Journal « Le Pays » de nous donner l’opportunité d’informer et de communiquer sur ce sujet car le bon usage des serviettes hygiéniques est au centre de l’hygiène pendant les menstrues, qui revêt, et cela est maintenant reconnu, un élément important pour la santé reproductive de la jeune fille pubère et des femmes.

Valérie TIANHOUN