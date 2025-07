PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE DIVOIRE : La grande incertitude

A quatre mois de la présidentielle en Côte d’Ivoire, on ne peut s’empêcher de penser que le pays court droit vers une autre crise majeure ; tant les problèmes qui fâchent et qui divisent, tardent à trouver des réponses qui puissent satisfaire tout le monde. A l’intérieur des partis qui comptent sur l’échiquier politique ivoirien, un maître-mot est en vogue : l’incertitude. En effet, au niveau du Parti démocratique de Côte d’Ivoire Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), il ne fait aucun doute que Tidjane Thiam, le nouveau président du parti, n’entend pas renoncer à ses ambitions. Reste que les tribulations que vit l’homme avec son problème de double nationalité, ses nombreuses convocations devant la Justice ivoirienne, et les difficultés à se faire délivrer un certificat de nationalité, ne poussent guère à l’optimisme quant à l’acceptation de sa candidature par les institutions ivoiriennes. Cette incertitude est également de mise au Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), où, en dépit des journées de reconnaissance et d’hommage au chef de l’Etat, qui ont été organisées dans toutes les villes du pays, pour lui demander de solliciter un quatrième mandat, le silence de celui-ci plonge les militants dans le flou. Les militants qui ont impatiemment attendu la convention du parti pour être situés devront, encore patienter. Car, leur champion a demandé un temps de réflexion avant de se prononcer.

Des avancées au plan macro-économique

Aux dernières nouvelles, ADO (Alassane Dramane Ouattara) se serait envolé pour Paris. Certainement pour murir sa réflexion sans pression. Quant au Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (Ppa-Ci), son président, Laurent Gbagbo, a déjà été désigné candidat de son parti. Toutefois, il est de notoriété publique qu’une hypothèque pèse sur cette candidature, du fait que la Justice l’a condamné à 20 ans de prison, dans l’affaire du braquage de la BCEAO. Ce qui a conduit la Commission électorale indépendante (CEI), à rayer son nom de la liste électorale. Pendant ce temps, le débat s’anime sur les réseaux sociaux, et certains voudraient qu’il soit focalisé sur le bilan de toutes les gouvernances qui ont eu cours dans le pays, et principalement celles de Laurent Gbagbo et d’Alassane Ouattara. Et comme il fallait s’y attendre, les soutiens du RHDP brandissent un bilan qu’ils jugent largement positif. Ils affirment également qu’en dix ans de gouvernance, Laurent Gbagbo n’a rien apporté à la Côte d’Ivoire. Du côté des partisans du président du PPA-CI, même si on reconnaît que la Côte d’Ivoire sous Ouattara, a fait des avancées au plan macro-économique, et sur le plan des infrastructures, force est de constater, laissent-ils entendre, que le quotidien des Ivoiriens n’a pas changé. Les partisans de l’homme fort de Mama estiment que depuis les quinze ans qu’il est à la tête du pays, Alassane Ouattara a fini de montrer qu’entre le discours et la réalité, l’harmonie est loin d’être réelle.

ST