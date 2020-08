VISITE DE MACKY SALL EN FRANCE

Ce sera la Guest star de la cérémonie. En effet, le président sénégalais prend part à la « Rencontre des entrepreneurs de France », organisée, à Paris, les 26 et 27 août 2020, par le Mouvement des entrepreneurs de France (MEDEF). Quelque 2000 chefs d’entreprises sont attendus à cette grande réunion d’affaires au cours de laquelle le dirigeant Macky Sall se fera fort de présenter les attrayantes facettes socio-économiques du « pays de la Teranga » en termes de possibilités d’investissements. Au-delà de l’exercice de séduction habituel auquel est soumis tout invité de marque à ce genre d’occasion, Macky Sall aura particulièrement à se prononcer sur un thème plus que d’actualité : l’impact du Covid-19 en Afrique. Enjeux économiques, sociaux et sociétaux de l’après-Covid ; le patronat français sera sans aucun doute très attentif aux propos du président sénégalais qui, sauf erreur ou omission de notre part, est le premier chef d’Etat africain à fouler l’Hexagone post-tourments Covid-19. Certes, la pandémie est en nette régression si l’on en juge par la baisse des nouveaux cas et des décès dans le monde. Mais l’on ne peut, pour autant, s’empêcher de se demander ce qui a décidé Macky Sall à faire le déplacement de l’Hippodrome Paris Longchamps, à un moment où il est fait cas de la possibilité d’un re-confinement. Alors, ce séjour a-t-il été dicté par l’urgence ? C’est fort probable. Car, on le sait, au-delà des enjeux économiques qu’elle présente, cette visite revêt un double intérêt diplomatique et politique à travers l’entretien annoncé entre le dirigeant sénégalais et son homologue français. L’annulation des dettes des pays africains, un combat que semblent partager les deux hommes, sera sans doute évoquée. Mais le récent coup de force survenu au Mali ainsi que le climat pré-électoral fort tendu avec son lot de macchabées, en Côte d’Ivoire et en Guinée, pourraient constituer des sujets de préoccupations majeures lors de ce tête-à-tête. L’Elysée, à coup sûr, inquiète de la situation et très soucieuse de la stabilité du pré-carré français, pourrait trouver au président Macky Sall, un interlocuteur utile, précieux et crédible pour passer… des messages ou, à tout le moins, prendre des conseils.

L’organisation ouest-africaine pourrait prendre en considération la position de l’Elysée qui ne comptera sans doute pas pour du beurre

Pesant lourd dans la balance économique ouest-africaine, le Sénégal se présente comme un partenaire privilégié de la France qui ne manquera certainement pas de tirer profit des échanges entre le dirigeant sénégalais et le MEDEF. En outre, dans une sous-région particulièrement agitée et affectée, le Sénégal, en plus de présenter une assez bonne tenue en matière de démocratie, a, ceci expliquant quelque part cela, aussi l’avantage d’être un îlot de stabilité politique, contrairement à bien des Etats ouest-africains qui se présentent comme des poudrières latentes, quand d’autres continuent de subir les effets dramatiques de crises multiformes (politiques, sécuritaires, etc.). C’est dire si le voyage en terre hexagonale, du président sénégalais, n’est pas anodin. Un séjour qui aura sans doute aussi des répercussions sur le cours des événements au Mali. Du reste, il y a fort à penser que le report par la CEDEAO, à vendredi prochain, du sommet que celle-ci entendait une nouvelle fois consacrer hier, à la crise malienne, n’est pas étranger à ce déplacement. L’organisation ouest-africaine pourrait, en effet, avoir pris cette décision de report dans l’attente de s’imprégner du contenu de l’entrevue accordée par Emmanuel Macron à son homologue sénégalais qui, soi-dit en passant, ne figure pas parmi la « ligne dure » correspondant à celle des présidents ivoirien et guinéen, dans la résolution de cette crise. Après cet entretien entre les deux personnalités, l’organisation ouest-africaine pourrait prendre en considération la position de l’Elysée qui ne comptera sans doute pas pour du beurre.

« Le Pays »