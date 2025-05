ABSENCE DE LA FRANCE OFFICIELLE A LA COMMEMORATION DES MASSACRES DU 8 MAI 1945 EN ALGERIE : Une occasion manquée d’apaiser les tensions entre Paris et Alger

Le 8 mai 2025 était une journée de recueillement en Algérie. Le pays commémorait en effet le 80ème anniversaire des massacres de 1945 qui marquent le début du soulèvement indépendantiste. Un mouvement parti de la ville de Sétif dans le Nord-Est du pays, en pleine célébration de la victoire sur le nazisme dans cette France dont faisait partie l’Algérie. Il s’étendra ensuite à d’autres villes comme Guelma à l’Est et à Kherrata à l’Ouest, mais sera réprimé dans le sang, par les forces coloniales qui ont laissé sur le carreau, des dizaines de milliers de morts. C’est cette page douloureuse de son histoire, dont le pays de Abdelmadjid Tebboune célébrait le triste souvenir ce 8 mai 2025. Et qui vient rappeler le lourd passif de la colonisation, qui envenime les relations entre Paris et Alger. Toujours est-il que cette commémoration intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les deux capitales sur fond de désaccords sur plusieurs dossiers sensibles.

En tardant à reconnaître officiellement ces massacres, la France ne fait que prolonger le contentieux

Au nombre de ces dossiers qui sont autant de sujets de crispations, il y a bien évidemment la question mémorielle. Mais au-delà, il y a la reconnaissance, par l’actuel locataire du palais de l’Elysée, le président Emmanuel Macron, de la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental, au grand dam d’Alger dont le soutien n’a jamais fait défaut aux indépendantistes du Front Polisario. C’était en juillet 2024. Plus récemment, l’incarcération de l’écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, en Algérie, sur fond d’arrestations d’influenceurs algériens dans l’Hexagone, contribuera à jeter de l’huile sur le feu ardent des relations franco-algériennes évoluant en dents de scie ; mais dont la tension s’est exacerbée par les récentes mesures d’expulsions réciproques de diplomates courant le mois d’avril dernier sur fond de rappel par l’Elysée, de son ambassadeur en Algérie pour consultation. Sachant qu’en juillet 2024, l’Algérie avait déjà rappelé son ambassadeur, après que Paris a choisi d’assumer son choix en faveur du Maroc sur la question du Sahara occidental. C’est donc dans ce contexte de relations glaciales entre les deux capitales, qu’intervient cette commémoration des massacres du 8 mai 1945 en Algérie. Mais si la France officielle a brillé par son absence à cette date symbolique, une trentaine de députés français de gauche et du Centre, ont pris l’initiative de se rendre en terre algérienne pour traduire leur proximité à ce pays, en souvenir de ces événements tragiques. Une démarche qui n’est pas du goût du pouvoir français qui crie à la provocation. Mais au-delà des rivalités politiques en France et de la récupération que l’opposition ait pu en faire, en manquant d’envoyer une délégation officielle à cette commémoration, Paris manque une occasion d’apaiser les tensions avec Alger.

Entre l’Algérie et la France, le passif est tellement lourd que l’on se demande quand les relations entre les deux pays connaîtront une stabilité permanente

On est d’autant plus porté à le croire qu’au-delà de la compassion, une telle démarche serait un début de reconnaissance des torts que l’ancienne puissance coloniale a pu causer à son ancienne colonie à travers cette répression sanglante, et les crimes et autres massacres commis à cette période en Algérie, qui sont autant de faits qui fondent légitimement le ressentiment des Algériens. Toujours est-il que les commémorations de cette année qui sont marquées du sceau de la polémique dans l’Hexagone, sont la preuve que la classe politique française est divisée sur la question. Mais en tardant à reconnaître officiellement ces massacres, la France ne fait que prolonger le contentieux de ce dossier mémoriel qui fonde d’autant plus le combat des Algériens que des anciennes puissances coloniales comme la Grande Bretagne et l’Allemagne, par exemple, ont fini, avec le temps, par reconnaître leurs crimes dans leurs anciennes colonies, notamment au Kenya et en Namibie. Et puis, entre l’Algérie et la France, le passif est tellement lourd et les dossiers de discorde tellement nombreux que l’on se demande quand les relations entre les deux pays connaîtront une stabilité permanente. En tout état de cause, ces massacres de 1945 ont profondément marqué le peuple algérien. Et, selon les historiens, ils constituent un tournant dans l’histoire du mouvement national algérien. Car, ils ont poussé une partie de la jeunesse qui avait combattu le nazisme pour des idéaux de liberté, à l’engagement politique pour leur pays. Ce qui mènera plus tard, à la guerre d’indépendance qui éclatera en novembre 1954 pour finir en mars 1962, après huit années d’une lutte qui a été parfois très violente.

« Le Pays »