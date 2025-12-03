ACCORD DE PAIX ANNONCE ENTRE LA RDC ET LE RWANDA : La paix passera-t-elle par Washington ?

Le président congolais, Félix Tshisékédi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, vont-ils enfin fumer le calumet de la paix ? La question, actuellement, est sur toutes les lèvres. En effet, les deux chefs d’Etat qui ont passé le temps à s’invectiver et à s’accuser de mauvaise foi, doivent, sauf retournement de veste inattendu, se retrouver, le 4 décembre 2025, à Washington aux Etats-Unis. Ils devront y entériner ou ratifier l’accord de paix signé en fin juin par leurs ministres respectifs des Affaires étrangères. Ce rendez-vous aura-t-il lieu ? Certes, c’est tout le mal que l’on souhaite aux Congolais qui ont longtemps souffert le martyre, mais au regard des divergences profondes qui persistent, l’on a bien peur que, même si elle a lieu, la rencontre tant attendue, n’accouche d’une souris.

Ni la RDC ni le Rwanda n’ont respecté les engagements pris

A preuve, alors que Kinshasa pose le retrait des troupes rwandaises de son sol, comme préalable, Kagame, quant à lui, accuse ouvertement son homologue de multiplier les blocages, avec à la clé une position fluctuante. C’est dire si le chemin de Washington, en plus d’être très long, est parsemé d’embûches. En vérité, c’est la confiance entre Kinshasa et Kigali qui manque le plus. Tout se passe, en effet, comme si chacune des deux capitales en conflit, en prélude à la signature de l’accord de paix censé mettre un terme aux hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC), se presse lentement ; histoire de tester la bonne foi de l’autre. C’est ce qui explique que sur les 26 tâches confiées par la médiation, à la RDC depuis fin juin, soit depuis cinq mois, 16 ont connu une exécution partielle ; les 10 autres ayant été royalement ignorées, est-on tenté de dire. Quant au Rwanda, sur les 22 tâches qui lui avaient été attribuées, 13 ont connu une exécution partielle. C’est donc clair. Ni la RDC ni le Rwanda n’ont respecté les engagements pris. Mais de peur de se mettre à dos la communauté internationale avec en l’occurrence, les Etats-Unis en tête, ils donnent l’impression de lâcher prise, cachant ainsi une sournoiserie qui ne dit pas son nom. La paix passera-t-elle par Washington ? Le locataire de la Maison blanche parviendra-t-il à mettre en confiance Félix Tshisékedi et Paul Kagame dont on sait qu’ils ne se blairent pas ? On ne peut s’empêcher de se poser cette question surtout quand on sait que les deux personnalités, de Nairobi à Luanda, ont passé le temps à se snober. La surprise est venue de Doha où les deux chefs d’Etat s’étaient retrouvés, le 18 mars dernier, sous les auspices de l’Emir du Qatar. S’ils acceptent donc de se retrouver à Washington, ce sera donc la deuxième fois, depuis la résurgence du M23, que Tshisékedi et Kagame se retrouvent autour d’une même table, manifestant ainsi leur volonté d’aller à la paix. Toute chose qui n’est pas gagnée d’avance et ce, au regard des différents points de désaccords et non des moindres, qui subsistent.

Le tout n’est pas de forcer la main aux acteurs de la crise afin qu’ils signent un accord de paix

A moins que, prenant toute la mesure de la situation, le président américain, Donald Trump, qui joue sa crédibilité, ne mette un point d’honneur à aplanir les divergences en vue de rabibocher les deux voisins ennemis. Il y a tout intérêt ; lui qui, au-delà du Prix Nobel de la paix qu’il convoite, lorgne les immenses ressources minières que sont le cobalt, le cuivre, le lithium, l’or et le tantale, dont regorge la zone frontalière entre la RDC et le Rwanda. Toutefois, le tout n’est pas de forcer la main aux acteurs de la crise afin qu’ils signent un accord de paix. Il faut plutôt travailler à désarmer les cœurs et faire montrer aux protagonistes, ce qu’ils gagnent en allant à la paix et ce qu’ils perdent en continuant à faire crépiter les armes. Cela est d’autant plus important qu’en plus du processus de Washington, il existe parallèlement un autre à Doha, qui réunit Kinshasa et les rebelles du M23, et dont l’issue est tout aussi déterminante pour la suite des évènements. En tout cas, pour un retour définitif et durable de la paix dans l’Est de la RDC, Washington et Doha doivent faire corps au risque de déboucher sur un constat d’échec.

« Le Pays »



