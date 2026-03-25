LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire : bravo au CHU de Tengandogo !

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo mérite qu’on lui tresse des lauriers. En effet, avec 162 interventions réalisées en 2025, ledit établissement sanitaire se positionne au 2e rang en Afrique de l’Ouest pour sa capacité opératoire à cœur ouvert. Au plan continental, il occupe le trio de tête des pays d’Afrique subsaharienne les plus actifs, surpassant de nombreux pays de la sous-région. C’est dire si le Burkina est devenu, pour ainsi dire, un pôle d’excellence en Afrique de l’Ouest. Une telle prouesse mérite d’être relevée et saluée.

COUP DE GUEULE

Soutenances dans les universités publiques : à quand la fin du calvaire des étudiants ?

Il se passe des choses pas très catholiques dans les universités publiques au Burkina Faso. En effet, il y a des étudiants qui, pour soutenir leur master ou leur thèse, doivent poireauter pendant plusieurs années. Certains d’entre eux ont fini de rédiger leur document qu’ils ont pris le soin de remettre à leurs Directeurs de recherches respectifs. Mais contre toute attente, ils s’entendent, plusieurs mois après, dire que le document est perdu. Certes, on comprend que bien des enseignantes sont occupés. Mais cela ne doit pas être une raison pour faire languir les chercheurs dont certains, par dépit, finissent par raccrocher. Il faut que ça change !