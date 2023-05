ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LE RHDP ET LE FPI : Un kôkôkô en attentant le mariage

Entre Dimbokro au Centre du pays, Bouadikro, localité de l’Est de la Côte d’Ivoire, deux familles sont en train de s’acheminer vers un mariage. En effet, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et le Front populaire ivoirien (FPI) ont fait, le 2 mai 2023, leurs fiançailles. Le parti de Alassane Dramane Ouattara et celui de Pascal Affi N’Guessan, ont signé au somptueux Sofitel Hôtel Ivoire, un accord de partenariat. En langage local, ce rituel pourrait s’appeler kôkôkô. Il s’agit là, d’un partenariat pour la consolidation de la réconciliation nationale, le renforcement de la démocratie et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire, dont les deux parties se sont accordés sur les enjeux, le contenu et les modalités. Cette signature de partenariat est, en réalité, l’aboutissement d’un processus enclenché par deux tourtereaux qui se faisaient la cour depuis un bout de temps. Car, cette collaboration politique entre les deux partis, avait été annoncée depuis plusieurs mois. Depuis le 2 mai dernier, les choses sont désormais officielles. Les divergences idéologiques ou politiques entre le RHDP et le FPI n’y ont rien fait. Exit la posture radicale de Pascal Affi N’Guessan lors de la présidentielle de 2020, qui avait fini par conduire ce dernier en prison. Adversaires hier, ADO et Affi regardent plus que jamais dans la même direction, chacun certainement avec ses petits calculs politiques. Le 28 janvier dernier, Pascal Affi N’Guessan disait lors d’une cérémonie de présentation de vœux de son parti, qu’il s’agissait d’une « alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l’autonomie de chaque parti ».

En politique, seuls les intérêts comptent et les vérités d’hier ne sont pas forcément celles d’aujourd’hui

En effet, au-delà des arguments officiels, les deux partis ont certainement en perspective, les futures élections en Côte d’Ivoire, les élections locales de 2023 et la présidentielle de 2025. Pour le FPI de Pascal Affi N’Guessan, totalement boiteux après les départs de Laurent Gbagbo et de la crème du parti, il s’agit d’une perche qu’il faut saisir pour rester politiquement en vie. Car, en s’alignant aux côtés du RHDP, les chances de se refaire une santé politique et financière, sont réelles. En véritable funambule, Affi N’Guessan voit effectivement dans le RHDP de Ouattara, un rônier dont il peut profiter de l’ombre. Quant au RHDP, la ligne tracée reste la même. Il s’agit de ratisser large en prélude aux prochaines compétitions électorales. On le sait, le PPA-CI de Laurent Gbabgo et le PDCI-RDA de Henri Konan Bédié, ne font pas mystère de leur détermination commune à fédérer les énergies pour faire chuter leur l’adversaire politique commun, le RHDP de ADO. Quoi donc de plus normal que ce dernier cherche à élargir sa base politique et sociale en acceptant de composer avec le FPI de N’Guessan. L’un dans l’autre, on est en politique où les questions d’éthique ou de moralité passent souvent au dernier plan. Seuls les intérêts comptent et les vérités d’hier ne sont pas forcément celles d’aujourd’hui.

Michel NANA