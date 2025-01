AFFAIRE REHABILITATION DU STADE DU 4-AOUT : Situer toutes les responsabilités

Il y a du nouveau dans l’affaire du Stade du 4-Août. Et non, il n’est pas encore prêt pour que les Etalons puissent à nouveau fouler la pelouse qui leur a tant manqué. Il ne s’agit pas de cela, si c’est ce à quoi vous vous attendiez comme nouvelle. Moi aussi, j’aurais voulu entendre cette bonne nouvelle L’actualité dont il est question, ici, est une affaire judiciaire révélée par le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga 1, en conférence de presse, le 10 janvier dernier. Il a annoncé, en substance, que quatre personnes physiques et deux personnes morales ont été formellement mises en examen pour des faits de «fraude à la commande publique, surfacturation, faux en écriture». Selon le parquet, des investigations menées depuis mars 2022, ont, en effet, établi des irrégularités dans la passation du marché relatif à la réhabilitation dudit stade. Le Procureur a aussi déclaré que les personnes mises en examen attendent d’être interrogées au fond, mais qu’au regard des déclarations qu’elles ont déjà faites, d’autres personnes pourraient aussi être impliquées.

Lentement mais sûrement, on se dirige vers l’éclatement de la vérité dans l’affaire de réhabilitation du Stade du 4-Août qui cache, visiblement, beaucoup de secrets. En tout cas, rien ne semble normal dans cette histoire. En effet, comment la rénovation d’un stade peut-elle prendre autant de temps? C’est incompréhensible. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que cela va faire bientôt quatre ans qu’on essaie de retaper le plus grand stade de notre pays afin que celui-ci réponde aux normes internationales.

Que toute la lumière soit faite sur cette affaire

Même n’étant pas ingénieur en génie civil ni en BTP, et même fou, sans abri et complètement désargenté, je trouve cela inadmissible et inacceptable que des travaux de réhabilitation d’un stade, mettent plus de temps que la construction d’un nouveau.

Et pendant ce temps, nos Etalons, orphelins de leur stade, sont contraints de recevoir leurs adversaires sur des terrains étrangers à l’extérieur dans des conditions qui leur sont totalement défavorables. Cette image ne fait pas honneur à notre pays qui, même sans étoile sur le maillot, reste tout de même un nom respecté en matière de football, sur le continent. En plus de l’image du pays qui s’en trouve ainsi écornée, cette situation pèse lourdement sur nos finances publiques puisqu’elle implique la location de stades, les frais de missions et bien d’autres dépenses que j’oublie. Aussi, ce nomadisme forcé impacte négativement les performances de nos différentes équipes de football qui se battent loin de la mère-patrie, délestées d’une plus grande partie de leurs supporters.

Et quand je pense que cette situation a perduré à cause de l’indélicatesse de quelques individus qui n’ont pensé qu’à s’enrichir et rouler carrosse pour ensuite nous narguer. Cela me révolte. Il faut que les uns et les autres le comprennent. L’argent du peuple appartient au peuple et ne doit, de ce fait, servir à autre chose qu’à servir ce même peuple. Et quiconque tente de s’opposer à cette volonté doit impérativement en payer le prix. C’est pourquoi je me réjouis de l’ouverture de ce dossier judiciaire qui, je l’espère, permettra de connaitre les vraies raisons qui ont fait trainer les travaux de rénovation du stade, provoquant autant de préjudices. En tout cas, je souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

«Le Fou»