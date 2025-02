APPELS AU DEPART DE LA MONUSCO DE GOMA : Quand le M23 cherche à consolider ses assises

La Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) est-elle désormais prise entre deux feux ? C’est la question que bien des observateurs se posent et ce, au regard de la situation, pour le moins, délicate dans laquelle elle se trouve. On se rappelle, en effet, qu’il n’y a pas longtemps, des voix et non des moindres, y compris même celles d’officiels congolais, s’étaient élevées pour demander le départ de la force onusienne de la RDC, parce que jugée inactive et improductive sur le terrain. Alors que les Casques bleus étaient en train de faire leur paquetage, Kinshasa, redoutant alors une éventuelle progression du M23 qui, après sa déroute en 2013, avait subitement repris les armes en novembre 2021, opéra un rétropédalage en demandant le maintien sur place de la MONUSCO dont certains contingents avaient déjà plié bagages. La suite, on la connaît.

Les Casques bleus n’ont pas pu empêcher les incursions meurtrières des groupes armés de tout acabit

Car, engagée aux côtés des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) soutenues par les soldats de l’Afrique australe (Sami-RDC) et la milice armée appelée Wazalendo, la force onusienne n’a pas pu empêcher la chute de Goma et de Bukavu, respectivement les capitales régionales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, réputées pour être des localités qui regorgent de nombreuses ressources minières. Forts donc de cette victoire militaire, les rebelles, soutenus par le Rwanda qui ne s’en cache plus, cherchent à consolider leurs assises. D’où ces manifestations devant les bases de la MONUSCO à Goma auxquelles l’on assiste depuis quelque temps, exigeant le départ non seulement des Casques bleus, mais aussi de toutes les forces internationales. Les rebelles du M23, faut-il le reconnaître, sont dans leurs bons droits, est-on tenté de dire. Ils ne veulent pas cohabiter avec des troupes qui, en plus de les avoir combattus, ont offert le gîte et le couvert à des adversaires, en l’occurrence des soldats congolais et leurs alliés militairement défaits. En situation de guerre, c’est un risque énorme que de rester les bras croisés face à une telle situation. En tout cas, le M23 et ses soutiens n’entendent pas lâcher prise. Ils promettent de rester vigilants et de maintenir la pression jusqu’au départ de la MONUSCO. Obtiendront-ils gain de cause ? La suite nous le dira. Mais en attendant, on ne peut que s’interroger sur le rôle même de la MONUSCO. A quoi sert-elle concrètement ? A-t-elle été utile dans ses missions officielles qui consistent à protéger les civils, à renforcer les institutions de l’Etat et à soutenir la réforme du secteur de la sécurité ? Assurément, non ! Car, après plus d’une décennie de présence sur le sol congolais, les Casques bleus n’ont pas pu empêcher les incursions meurtrières des groupes armés de tout acabit qui tuent ou massacrent à tour de bras. Si fait que la RDC est désormais perçue comme un géant au pied d’argile.

Il revient au président Félix Tshisekédi de faire montre de réalisme

A preuve, avec ses plus de 2 millions de km2, le pays plie sous les coups de boutoir de son voisin, le Rwanda, qui fait à peine 27 000km2. Et ce n’est pas tout. Car, en plus d’avoir mal à sa sécurité intérieure, la RDC, en raison des turpitudes de ses dirigeants, ne dispose pas d’institutions fortes dignes de ce nom. D’où une gouvernance politique et économique catastrophique. Peut-il en être autrement quand on sait que le chef de l’Etat, Félix Tshisekédi, pendant que le pays brûle, semble plus préoccupé par une révision de la Constitution en vue de s’octroyer un troisième mandat plutôt que de chercher à réorganiser son armée pour faire face aux rebelles qui ne font plus mystère de leur volonté de prendre Kinshasa ? En tout état de cause, si hier, c’est Félix Tshisekédi qui réclamait le départ de la MONUSCO avant de vite se raviser face à l’adversité, il en va autrement aujourd’hui où, ironie du sort, c’est le M23 qui presse le soldats onusiens de quitter Goma qu’il contrôle depuis quelques semaines. Comme quoi, la vie réserve parfois des surprises des plus désagréables. La force n’est jamais du même côté, tout le temps. Cela dit, maintenant que toutes les médiations ont échoué et que les FARDC, ou du moins, ce qu’il en reste, décampent dès le premier coup de feu de l’ennemi, il revient au président Félix Tshisekédi de faire montre de réalisme en prenant langue avec toutes les parties prenantes au conflit afin de trouver une solution à la crise en cours qui, si rien n’est fait, pourrait lui coûter son fauteuil.

« Le Pays »