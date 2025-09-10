AUDIENCE DE MISE EN EXAMEN CONTRE JOSEPH KONY : Juste une formalité !

Que devient-il ? Et où se terre-t-il ? Ce sont des questions que se pose l’opinion internationale au sujet de Joseph Kony, du nom de ce tristement célèbre rebelle ougandais qui a fait la pluie et le beau temps entre juillet 2002 et décembre 2005 dans le Nord de l’Ouganda. Même s’il a disparu des radars de peur d’être alpagué, cela n’a pas empêché la Cour pénale internationale (CPI) d’ouvrir une enquête contre lui pour, entre autres, meurtres, viols et esclavage sexuel. Sur la tête du patron de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) ainsi que s’appelle son mouvement rebelle, pèse près d’une quarantaine de chefs d’accusation. L’audience de confirmation des charges a débuté, le 9 septembre dernier, et doit se poursuivre sur trois jours.

Les petits plats ont été mis dans les grands afin que Joseph Kony réponde devant le tribunal de l’Histoire

A l’issue de cela, Joseph Kony devrait être mis en examen en attendant l’ouverture de son procès. Ce n’est que justice. Car, voilà un homme qui s’arrogeait le droit de vie et de mort sur ses compatriotes, et qui, aujourd’hui, joue les victimes au point qu’il rase les murs ? Il doit avoir le courage de s’assumer devant l’Histoire. Il ne faut donc pas qu’il se défausse de ses responsabilités. On se rappelle d’ailleurs que Joseph Kony, pour montrer à tous, son degré de barbarie, signait ses crimes en coupant les lèvres, les oreilles et les membres de ses victimes. Avec un tel pedigree en atrocités, il aurait dû se rendre à la CPI qui demande à l’entendre. Mais en choisissant d’entrer dans la clandestinité, il fait montre de lâcheté et de couardise surtout de la part d’un homme de sa trempe, et qui plus est, menait sa campagne sur la base des Dix commandements de la Bible. Si ce n’est pas de l’hétérodoxie, cela y ressemble fort dans la mesure où, on le sait, l’un des points de ses Dix commandements, préconise le respect de la vie d’autrui (« Tu ne tueras point »). On se rappelle d’ailleurs qu’en juillet 2005, Joseph Kony avait déjà été inculpé par la CPI. Mais à la faveur des négociations de paix qui étaient en cours avec le gouvernement ougandais, il avait tenté d’obtenir le retrait des charges portées contre lui. Pour cela, il avait même dépêché des émissaires à La Haye pour plaider sa cause. C’est la preuve, pour ceux qui en doutent encore, que même n’étant pas dans le box des accusés, Joseph Kony, depuis sa cachette, suit de très près ce qui se passe actuellement à la CPI. Il se sent davantage à l’étroit surtout que parallèlement à la procédure judiciaire en cours, les Etats-Unis ont mis sa tête à prix et ce, à hauteur de 5 millions de dollars. C’est dire si les petits plats ont été mis dans les grands afin que Joseph Kony réponde devant le tribunal de l’Histoire, des faits qui lui sont reprochés. Pourra-t-il y échapper ? On attend de voir. Mais une chose est certaine. Même s’il parvient à se soustraire à la Justice des Hommes, Joseph Kony ne pourra pas échapper à la Justice immanente qui, elle, s’exerce naturellement. Cela dit, ce qui arrive à Joseph Kony, doit servir de leçon à tous ceux qui, au faîte de leur gloire, se croient tout permis en massacrant leurs compatriotes.

Joseph Kony ne peut et ne doit que s’en prendre à lui-même

Tôt ou tard, le passé de chacun le rattrapera. Et Joseph Kony lui-même, est, d’une manière ou d’une autre, en train de payer déjà pour ses turpitudes. A preuve, cela fait plus de 20 bonnes années qu’il court les rues ; loin de son épouse et de ses enfants qui, rappelons-le, ont finalement été rapatriés par la Centrafrique. Il ne peut et ne doit donc que s’en prendre à lui-même. Ses victimes hantent et continuent de hanter son sommeil, et n’attendent que le moment venu, pour lui demander des comptes.

« Le Pays »