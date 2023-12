AUDIT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE : Pourvu qu’éclate la vérité !

En 2022, suite à l’avènement des militaires au pouvoir, plusieurs ministères et institutions de la République dont l’Assemblée nationale, avaient été audités. Selon l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) qui a conduit les investigations, l’Etat burkinabè a subi un préjudice de plus de 7 milliards de F CFA suite à l’audit de l’Assemblée nationale. Certains mis en cause, dit-elle, ont été arrêtés tandis que d’autres courent encore les rues. Toutefois, l’ASCE-LC, dans son communiqué rendu public en fin de semaine dernière, ne précise pas clairement si les 7 milliards de F CFA en question ont été détournés ou dépensés irrégulièrement. Il serait bon qu’elle le dise pour mieux situer l’opinion. Mais en attendant, je tiens à féliciter l’ASCE-LC pour le travail remarquable qu’elle mène contre la corruption et les malversations financières. Je l’encourage à aller jusqu’au bout. Car, dans ce pays-là, il y a des gens sui se croient tout permis. Si fait qu’ils n’hésitent pas à disposer des deniers publics comme d’un legs familial. Ces gens-là, quand ils occupent un poste de responsabilités, ne pensent qu’à eux-mêmes. Il se soucient des autres comme d’une guigne ; l’essentiel étant pour eux de se faire plein les poches. C’est ce qui explique que l’on voit des gens qui, partis de rien, roulent carrosse alors qu’ils arrivaient à s’offrir à peine un repas par jour. Ce sont ceux-là que l’on appelle les nouveaux riches et dont la fortune n’a pas dhistoire. Et Dieu seul sait s’ils sont nombreux ; tant la vertu, en matière de gestion de deniers publics, n’est pas la chose la mieux partagée dans notre pays. C’est pourquoi j’exhorte l’ASCE-LC à traquer tous les délinquants en col blanc afin que cela serve de leçon aux autres apprentis sorciers tapis dans l’ombre. C’est à ce prix que l’on pourrait espérer l’avènement d’une gouvernance vertueuse dans notre pays où pendant longtemps, des filous étaient promus au détriment des travailleurs consciencieux. Franchement, il faut que cessent ces mauvaises pratiques. Cela dit, et pour revenir au cas précis de l’Assemblée nationale, je souhaite que les mis en cause aient droit à un procès équitable pour ne pas donner l’impression d’une chasse aux sorcières. S’ils sont reconnus coupables de fautes de gestion, que leur soit appliquée la loi dans toute sa rigueur. A contrario, si au terme de la procédure en cours, ils sont déclarés non coupables de ce dont on leur reproche, qu’ils soient purement et simplement relaxés. C’est ainsi que fonctionne un Etat de droit digne de ce nom. C’est pourquoi, en pareille situation, il sied de laisser le juge faire son travail en toute indépendance afin de pouvoir démêler le vrai du faux. Personnellement, je fais confiance en notre Justice qui regorge d’hommes et de femmes capables de se mettre au-dessus de la mêlée pour ne dire que le droit. Je les encourage à maintenir le cap de sorte à rassurer les justiciables que la Justice n’est pas seulement dirigée contre les faibles et les pauvres. En tout cas, on ne peut pas admettre que les uns s’amusent avec l’argent de l’Etat pendant que d’autres, et les plus nombreux d’ailleurs, végètent dans la misère.

« Le Fou »