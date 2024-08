AVIS D’APPEL D’OFFRE TRAVAUX / Référence : 2024-PAF002-02-AO-01

0.1 Objectifs

Organisation : SEARCH FOR COMMON GROUND

Nom du projet : Un futur à construire : Renforcer la résilience des jeunes et des femmes face aux conflits et aux changements climatiques

Localisation du projet : Burkina Faso, Région du Nord (Ouahigouya et Gourcy) et région du Sahel (Dori et Gorom Gorom).

Résumé du projet : Dans la perspective de la promotion de la stabilisation économique, politique, sociale, environnementale et la résilience des communautés vivant dans les communes frontalières du Burkina Faso et du Mali, et en vue de favoriser la résolution locale des conflits et la prévention de l’extrémisme violent, Search met en œuvre le projet un futur à construire : « Renforcer la résilience des jeunes et des femmes face aux conflits et aux changements climatiques » Dans le cadre dudit projet, les communes de Ouahigouya, Gourcy, Dori et Gorom Gorom, bénéficieront de la réalisation d’infrastructures résilientes dans le but de promouvoir l’employabilité des jeunes et des femmes dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, et de minimiser leur vulnérabilité face aux conflits et aux effets des changements climatiques.

Objectif général : Promouvoir la stabilisation économique, politique, sociale et environnementale et la résilience des communautés vivant dans les communes frontalières du Burkina Faso et du Mali et favoriser la résolution locale des conflits et la prévention de l’extrémisme violent.

Objectif 1 : Les communautés locales ont accès à des infrastructures économiques et sociales adaptées aux effets du changement climatique

Résultat 1 : Amélioration d’accès à l’eau pour l’usage maraîcher et pastoral par la construction de huit infrastructures communautaires adaptées au changement climatique.

Objectif 2 : Les capacités de gestion communautaire des infrastructures et des ressources naturelles sont renforcées au sein des communautés locales et contribuent à un Renforcement du dialogue social ainsi qu’à une meilleure Gestion et une réduction des conflits locaux

Résultat 2 : Renforcement des mécanismes locaux de Prévention/gestion de conflits et de gestion communautaire de l’accès à l’eau pour l’usage maraîcher et pastoral

Résultat 3 : Renforcement de la cohésion sociale et de la coopération transfrontalière en soutien aux acteurs communautaires et de l’environnement.

Travaux dont la réalisation est demandée :

Aménagements de 1.5 hectare de périmètre maraîcher avec un forage d’une capacité d’extraction de 40m3/jour avec un temps de pompage de 8h assorti avec un réservoir de stockage de 10m3 (pompage solaire) avec canalisations qui relient le château aux bassins de puisage (irrigation manuelle) avec un abreuvoir, une borne de fontaine pour les communautés à Gourcy (Région du Nord);

Coordonnées GPS Gourcy : Y : 1457979 X : 576802

Aménagements de 1.5 hectare de périmètre maraîcher avec un forage d’une capacité d’extraction de 40m3/jour avec un temps de pompage de 8h assorti avec un réservoir de stockage de 10m3 (pompage solaire) avec canalisations qui relient le château aux bassins de puisage (irrigation manuelle) avec un abreuvoir, une borne de fontaine pour les communautés à Ouahigouya(Région du Nord);

Coordonnées GPS Ouahigouya : Y : 1492173 X : 562832

0.2 Budget et financement

Sources de financement : Fondation PATRIP via le Ministère des Affaires Étrangères de la République Fédérale d’Allemagne et le Ministère des Affaires Étrangères du Danemark.

0.3 Date limite pour les travaux

Le délai d’exécution pour les travaux ne saurait dépasser en aucun cas 60 jours au maximum. Les amenées et l’installation du chantier doivent commencer impérativement 5 jours maximum (délai pour la mobilisation des équipes) après la signature du contrat par les deux parties.

0.4 Partenaire d’exécution et parties prenantes

L’ONG FNGN est notre partenaire local au Nord pour la mobilisation communautaire autour des infrastructures et les activités annexes;

Pour la réalisation desdites infrastructures les parties prenantes sont : la mairie, la DRAHRH (Direction provinciale de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques), MDC (Mission de Contrôle), les communautés, l’ANEVE (Agence nationale de l’évaluation environnementale), et le maître d’Œuvre (Bureau d’études) chargé de faire le suivi-contrôle à pied d’œuvre.

0.5 Validité des offres

Les offres seront valables pendant une période de 90 jours au minimum à compter de la date limite de remise des offres

0.5.1 Date limite et lieu de soumission des offres

La date limite de soumission est le 16 Septembre 2024 à 11h GMT. Toute offre reçue après la date limite ne sera pas prise en considération.

Les Entreprises qualifiées et intéressées par cette offre peuvent déposer leurs offres en copie papier au bureau SFCG de :

L’objet du courriel doit préciser la référence de l’appel d’offre

L’ouverture des offres aura lieu en séance publique dans les bureaux de Search à Ouagadougou le 16 septembre à 12h.

0.5.2 Exigences minimales pour les soumissionnaires

Pour remporter l’appel d’offres, un soumissionnaire doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

❖ Expérience de travail: Pour ce projet Search recherche une Entreprise qui répond aux critères de sélection suivants:

Entreprise légalement constituée avec une preuve d’existence juridique (RCCM, attestation de situation fiscale à jour vérifiable sur e-syntax, numéro IFU);

Entreprise Intervenant dans le domaine du Génie Civil/Hydraulique ou Aménagement Hydro Agricole; (Approvisionnement en Eau Potable ou en Aménagement Hydro Agricole en cours de validité pour toute la durée de la prestation)

Le soumissionnaire se doit de présenter au cours des 5 dernières années au moins trois (03)références appropriées sur des travaux de taille et de nature similaires dont l’achèvement satisfaisant d’au moins 02 (deux) PROJETS d’aménagement de périmètre maraîchers ou de nature similaire dont la valeur contractuelle est supérieure à 50 000 000 FCFA pour chacune des 2 références. Les PV de réception, les pages de garde des contrats signés avec des attestations de bonne exécution seront à fournir obligatoirement pour toutes les expériences présentées

Expériences dans la zone d’intervention (Commune de Gourcy et Ouahigouya).

Capacités financières: Le chiffre d’affaires annuel moyen au cours des cinq dernières années est d’au moins 50 000 000 FCFA;

Les certificats de chiffres d’affaires vérifiables sur la plateforme e-syntax seront demandés.

❖ Ressources humaines:

Le soumissionnaire doit démontrer que le personnel pressenti pour les postes clés répond aux exigences minimales :

Le soumissionnaire doit disposer au minimum du personnel suivant :

1 (Un) Directeur des travaux / Chef de mission titulaire d’un diplôme d’ingénieur (Bac + 5) en Génie Civil/Hydraulique ou tout autre domaine équivalent avec au minimum Cinq (05) ans d’expérience ou d’un diplôme de technicien supérieur (Bac + 2 ou Bac+3) en Génie-civil/Hydraulique ou tout autre domaine équivalent avec au minimum dix (10) ans d’expérience de conduite des travaux de Construction/Réhabilitation de forages, Périmètre maraîchers et approvisionnement en Eau potable avec des SHVA,SHPA ou AES, de complexité similaire au moins équivalente à ceux objet du présent Appel d’Offres;

2 (Deux) Chefs de chantier titulaire au moins d’un diplôme de Licence (BAC+3) en Génie-civil/électromécanique ou tout autre domaine équivalent avec au minimum cinq (05) ans d’expérience ou d’un diplôme de Technicien Supérieur (BT ou DUT) en Génie-civil/électromécanique ou tout autre domaine équivalent avec au minimum sept (07) ans d’expériences dans la Construction/Réhabilitation de forages, Périmètre maraîchers et approvisionnement en Eau potable avec des SHVA, SHPA ou AES de complexité similaire au moins équivalente à ceux objet du présent Appel d’Offres;

2 (Deux) Foreurs dûment expérimenté avec au minimum 07 ans d’expériences dans la foration et toutes sujétions pour la construction des Ouvrages à usage agro sylvo pastorales de complexité similaire au moins équivalente à ceux objet du présent Appel d’Offres;

05 (Cinq) Ouvriers avec une expérience minimum de 05 ans dans les travaux de réalisation de forages/périmètre maraîchers.

Pour le personnel clé (Directeur de travaux, chefs de chantier et foreurs) les CV seront obligatoirement demandés, les diplômes seront également exigés pour le directeur de travaux et les chefs de chantier ainsi que les attestations de travail pour les foreurs.

❖ Inventaire de l’équipement: liste non exhaustive) mais, lors de l’évaluation une attention particulière sera accordée aux équipements ci-dessous:

Camion/Atelier de Forage au complet, Véhicule de liaison tout terrain (4*4), un lot de matériels de construction (brouettes, pelles, serre- joints, niveaux, pioche, raccord, etc.), un groupe électrogène, une pompe Immergée, une sonde électrique, un rouleau de tuyau polyéthylène, un câble électrique de plus de 150 m, une vanne régulatrice des débits, des chronomètres, des fiches techniques de mesure, un vibreur avec aiguille, une bétonnière d’une capacité de 200L minimum, Kits de sécurité (EPI)

Le soumissionnaire devra fournir des pièces justificatives notamment les cartes grises des véhicules en leur possession, ou des attestations de mise à disposition avec les cartes grises jointes.

NB : Search se réserve le droit de visiter le parc automobile ou l’atelier du fournisseur pour vérification avant la signature du contrat

0.5.3 Évaluation des offres

L’évaluation des offres sera effectuée en deux étapes :

Évaluation technique : Les informations requises seront évaluées selon une approche « succès » et « échec » conformément aux critères énumérés précédemment Évaluation financière : Le meilleur soumissionnaire est celui dont l’offre financière est la plus basse et est conforme à l’ensemble des exigences (techniques et arithmétique).

Consultation et Retrait

Les dossiers d’appel d’offre peuvent être retirés ou consultés gratuitement à partir du 02 septembre 2024 au bureau de Search à Ouagadougou. Les dossiers d’appel d’offre peuvent aussi être retirés par voie électronique en envoyant la demande à l’adresse suivante : [email protected] en gardant en copie les adresses suivantes : [email protected]; [email protected] ; [email protected].

Veillez à ce que l’objet du mail fasse référence à l’avis d’appel d’offre.

Les soumissionnaires doivent émarger une liste retraite et dépôt des dossiers avec adresse complète (email et localisation) et cachet de l’entreprise pour les retraits et dépôt papier. Pour les retraits et dépôts électroniques, le courriel d’accusé de réception du dossier d’appel d’offre et le courriel de dépôt de l’offre feront foi.

Soumission de l’offre :

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à l’adresse électronique suivante : jmillogo@sfcg.org en gardant en copie les adresses suivantes [email protected]; [email protected] ; [email protected] en mentionnant en objet la référence de l’avis d’appel d’offre. Les questions doivent être adressées au moins huit (8) jours avant la date limite de remise des offres. Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux questions au moins 24 heures avant la date limite de soumission des offres.

Comment postuler à l’appel d’offres ?

Les offres (technique et financière) peuvent être soumises dans une seule enveloppe sous plis fermé avec la mention :

«Construction de 02 Infrastructures hydro-agricole dans la région du Nord» et les mots

« NE PAS OUVRIR AVANT le 16 Septembre 2024 Heure, 11h00 »

Chaque offre déposée physiquement doit contenir un original et une copie (dont le soumissionnaire devra mentionner sur l’offre ORIGINAL ou COPIE).

Les offres peuvent également être soumises par courrier électronique comme précisé au point

0.5.1. L’objet du courriel doit mentionner la référence de l’appel d’offre.

NB : SEARCH se réserve le droit de prolonger la date susmentionnée ; auquel cas toutes les entités ayant retiré le dossier d’appel d’offre seront averties.