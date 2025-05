LA CITE SANS VERTU

S’il est vrai que les technologies de l’information et de la communication ont révolutionné notre mode de vie, force est de reconnaître qu’elles ont aussi contribué à la dépravation de nos mœurs. Et c’est peu dire. En effet, il suffit de parcourir les réseaux sociaux pour voir comment des jeunes filles et garçons y rivalisent dans la publication de leur nudité. Le phénomène est devenu si banal qu’il interroge sur l’avenir de notre société en perte de valeurs et de repères. En tout cas, avec de telles publications obscènes, qu’apprend-on à la jeune génération ? C’est la question que certains, sans doute tétanisés et dépassés par les évènements, se posent sans réponse. Ils n’ont peut-être pas tort. Car, tout se passe comme si progrès technologique rime avec immoralité et indécence !

Cicéron

A lundi prochain !