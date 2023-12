BAVURE MEURTRIERE AU NIGERIA : Le mal est fait, on fait quoi maintenant ?

« Le vrai sens de la guerre est la mort, c’est son matériau, sa forme et son contenu, son unique spécialité, son produit final, sa marque de fabrique », disait l’écrivain français Andreï Makine. Exactement, lorsqu’elle exprime son vrai sens, la guerre ne fait pas de quartier. Combattant ou non- combattant, elle décime tout sur son passage. Et ce ne sont pas les habitants du village de Tundun Biri au Nigeria, qui diront le contraire ; eux qui en ont fait les frais le 4 décembre 2023. En effet, dans son combat qu’elle mène contre les groupes armés terroristes, l’armée nigériane a effectué par inadvertance, un tir de drone sur le village sus-nommé, dans le district d’Igabi dans l’Etat de Kaduna au Nigeria, tuant 85 personnes et blessant plusieurs autres, pendant un rassemblement à l’occasion d’une fête musulmane. C’est, du moins, le bilan qui a été donné par l’Agence nationale de gestion des urgences du pays. Après une tentative de négation des faits, l’armée nigériane, au regard de l’ampleur de la tragédie, a fini par reconnaître son erreur par la voix de Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité de l’Etat local. Une énième bavure, est-on tenté de dire, quand on sait qu’il y en a eu d’autres de par le passé. En tous les cas, le mal est déjà fait. Que faire maintenant pour apaiser les cœurs ? Cela dit, après ce nouveau drame, les autorités nigérianes doivent prendre toute la mesure de la situation. En effet, il faut rassurer les populations en assurant une prise en charge adéquate des victimes. A ce sujet, les autorités semblent avoir pris le taureau par les cornes en annonçant des actions de sauvetage pour retrouver les rescapés de la tragédie. Pendant ce temps, les blessés ont été évacués vers l’hôpital universitaire de Barau Dikko par le gouvernement. Mais il en faudra plus pour panser les plaies.

Les autorités nigérianes ont tout intérêt à faire la lumière sur cette affaire

Ce faisant, le gouvernement doit avoir l’audace de diligenter une enquête sérieuse afin de situer les responsabilités et sanctionner les fautifs s’il le faut. Tout cela doit se faire dans des conditions de totale transparence sans pour autant saper le moral des combattants sur le terrain. C’est dire si la situation est difficile à résoudre et mérite d’être analysée avec beaucoup de lucidité. En tout état de cause, l’idéal serait de faire en sorte que de tels drames ne se reproduisent plus. Au pire des cas, il faudra travailler à les minimiser davantage. Car, on le sait, l’usage des drones dans la lutte contre le terrorisme, fait beaucoup de dégâts humains collatéraux. Cela dit, le Nigeria doit tirer les leçons qui s’imposent. Surtout quand on sait que ce genre de situations pourraient mettre à mal la collaboration entre les populations et l’armée, pourtant nécessaire pour éradiquer l’hydre terroriste. C’est dire si les autorités nigérianes ont tout intérêt à faire la lumière sur cette affaire.

Saïbou SACKO