LA CITE SANS VERTU

De plus en plus, on fait le constat que la délinquance prend non seulement un visage juvénile mais aussi féminin. En effet, il suffit d’observer de très près les points de presse organisés par les fins limiers pour se rendre compte que la plupart des gangs sont composés d’adolescents ou de femmes qui, à travers leurs basses besognes, troublent le sommeil d’honnêtes citoyens. Pourquoi en est-on arrivé à ce niveau de dépravation ? Difficile de répondre à cette question. Pour le moins, on sait seulement que nous vivons dans une société où l’argent est adoré comme un dieu. Si fait qu’il suscite tant de convoitises parfois au détriment du bon sens qui devrait guider les actions des uns et des autres. Que c’est vraiment dommage !

Cicéron

