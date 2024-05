LA CITE SANS VERTU

La vie humaine est sacrée si fait que personne n’a le droit de l’ôter à autrui. Malheureusement, il en va autrement dans notre monde d’aujourd’hui où, pour un oui ou pour un non, certains sont prêts à en finir avec leurs prochains. Pourquoi en est-on arrivé là et ce, alors même que nous vivons une époque qui se veut des plus civilisées ? Est-ce la preuve que, comme le disait le philosophe Thomas Hobbes, « l’Homme est un loup pour l’homme » ? Autant de questions que l’on peut se poser ; tant certains faits et gestes dépassent l’entendement. En tout cas, il faut que les uns et les autres se le tiennent pour dit. Respecter la vie de l’autre, c’est respecter sa propre vie.

Cicéron

