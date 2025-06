LA CITE SANS VERTU

Des gens censés incarner l’autorité de l’Etat, qui s’adonnent à des comportements, pour le moins, répréhensibles. La pratique est devenue monnaie courante dans notre pays, si fait qu’elle commence à interroger. Le cas le plus récent est celui d’un huissier de Justice qui, sans aucun scrupule, abusait de la confiance de ses clients. Il en est de même pour ces forces de sécurité qui, dans l’exercice de leurs fonctions, font dans les excès, renforçant ainsi la méfiance entre elles et les civils. Pourquoi tant de dérives ? C’est la question que plus d’un se pose sans réponse. En effet, tout se passe désormais comme si les uns et les autres se laissent aveugler par l’argent, au point qu’ils rangent aux oubliettes la morale et la conscience professionnelle qui devraient pourtant leur servir de viatique. Que c’est bien dommage !

Cicéron

A lundi prochain !