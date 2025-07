LA CITE SANS VERTU

Très souvent, on parle de domestiques victimes de maltraitances. Mais très rarement, on parle de domestiques intraitables et irréductibles. Or, Dieu seul sait s’il en existe qui n’ont pas la crainte de Dieu. Si fait qu’elles sont prêtes à tout. A preuve, il y en a qui, quand on leur confie des enfants, s’en soucient comme d’une guigne, là où d’autres les soumettent à des supplices incroyables. D’autres défient manifestement leur patronne, quand elles n’imposent pas leur propre manière de voir les choses. De telles inconduites notoires ne mènent nulle part si ce n’est à l’égarement avec toutes les conséquences qui peuvent en dérouler. Ne dit-on pas généralement qu’à vouloir trop tirer sur la corde, elle finit par se casser ? Le mieux, dans la vie, c’est de savoir reconnaître sa place. Cela permet de savoir où l’on va.

Cicéron

A lundi prochain !