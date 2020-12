Faut-il fouiller le portable de votre conjoint ou conjointe ? Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre. Mais quand on sait que beaucoup de couples se sont disloqués à cause du téléphone portable, le mieux serait de se faire une sagesse en évitant de prendre des risques. Car, comme on le sait, celui qui cherche le diable, finit par le trouver. Cela dit, il faut donc savoir raison garder et accepter que le portable est un outil de communication privé.

Issa SIGUIRE